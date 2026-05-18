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ビル清掃事業などを展開する株式会社アクアの取締役・松原氏がMCを務める、ひとり開業チャンネル / by Build’sが「【古着屋開業】10年続く店を作った人の“独立前の準備”がレベチだった…【起業/脱サラ】」を公開した。表参道の隠れ家的なヴィンテージショップを夫婦で運営する竹村さんをゲストに迎え、10年続くお店の裏側や「好き」を仕事にする秘訣に迫った。



対談は、竹村さんがヴィンテージショップを始めた経緯からスタートした。中学時代から自分のお店を持つことを決めていたといい、「やるぞっていう年とか日付までは決めていて、そこに間に合うような準備をしていった」と、計画的に独立へ向かったことを明かした。松原氏が「周りから反対とかはなかったですか？」と尋ねると、「中学からもうやりたいと言ってたので」と、両親もすんなり応援してくれたと振り返った。



現在は夫と2人で経営しているが、最初は1人だったという。夫が参加した経緯について、裏方の仕事が多く「2人でやった方が絶対にいい」と夫が自ら提案してくれたと説明。24時間顔を合わせることについての懸念には、「分業制でやっているので、あんまり顔も合わせることはない」と笑い、夫婦でありながら良きビジネスパートナーとしての関係性が構築されていることを伺わせた。



また、10年間の経営における修羅場について問われると、「修羅場はまだないです」とキッパリ。経営の勉強も「分からないです」と笑顔で語りつつ、「危ないから自分の手の届く範囲でなんとかやっている」と、借金を一切せずに等身大で事業を続ける堅実な姿勢を見せた。



動画全体を通して、竹村さんの「好き」に対する圧倒的な情熱と、背伸びをしない大らかな経営スタイルが浮き彫りになった。松原氏も「借金をしてまでやるんじゃなくて、自分の手の届く範囲内でずっとやっていくんだっていうのは、生きていく上での哲学として全然正解」と、その生き方に深く感銘を受けた様子で対談を締めくくった。