27歳人気モデルが婚活で“究極の選択” 年収1億円東大卒VS月収10万円で世界を旅する起業家
婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならないABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜 後10：00）の第3話が、12日に放送された。
【番組カット】美デコルテ全開ドレスで婚活に挑む34歳美人社長
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務めている。
第3話では、顔が隠された状態の男性たちと交流する「仮面舞踏会」が開催された。女性たちは仮面をつけ、口元だけが見える男性陣の中から、気になる男性1人を指名。現在の婚約者の許可を得れば、婚約者をKEEPしたままその男性とデートに行くことができる。
年収ランキング1位で年収1億円の東大卒エリート・チェンと婚約中の27歳人気モデル・なつえは、月収10万円で世界を旅する起業家・レオを直感で指名し、デートへ。レオから「想像以上にしっかり芯がある方」「ありのままの自分で今ここにいる。それを見て判断してもらえたらうれしい」と真っ直ぐで熱烈なアピールを受け、なつえも「想像より楽しい方だし、聞けば聞くほどちょっと自分と価値観が同じなのかな」と好感を抱いていく。絶対的な自信を見せる年収1億円のエリートか、月10万円で夢を追う起業家か。対極にある2人の間で揺れ動くなつえが出した答えとは。
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本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
第3話では、顔が隠された状態の男性たちと交流する「仮面舞踏会」が開催された。女性たちは仮面をつけ、口元だけが見える男性陣の中から、気になる男性1人を指名。現在の婚約者の許可を得れば、婚約者をKEEPしたままその男性とデートに行くことができる。
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