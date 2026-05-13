株式会社焦点工房は、七工匠（7Artisans）の交換レンズ「7Artisans 75mm F1.25 II」ライカMマウント用を5月13日（水）に発売した。希望小売価格は10万2,000円。

35mmフルサイズのイメージサークルに対応する単焦点レンズ。開放F1.25という明るさを実現しつつ、前モデルから光学設計を見直すことで、描写性能が向上したという。鏡筒設計も変更し、約15％軽量している。質量は約514g。

鏡筒には金属素材を採用。絞りリングにはクリック機構も備える。

絞り値や撮影距離の各種指標に蓄光塗料を採用しており、夜間や暗所での視認性が向上している。

暗所での視認性を高める蓄光塗料を採用

ライカMマウント用として距離計に連動しているほか、調整用チャートと専用ドライバーが付属する。

装着イメージ

サンプル画像（提供：焦点工房）

サンプル画像（提供：焦点工房）

サンプル画像（提供：焦点工房）

対応マウント：ライカM 焦点距離：75mm レンズ構成：6群7枚（EDレンズ1枚、高屈折レンズ1枚） フォーカス：MF（距離計連動型） 絞り：F1.25-16 絞り羽根：12枚 最短撮影距離：0.8m フィルター径：62mm 外形寸法：約Φ65×72mm 質量：約514g