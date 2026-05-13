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きょうは晴れていても天気が急変し、にわか雨や雷雨の所がありそうです。晴雨兼用の傘があると便利です。

【雨はいつ・どこで？】きょう13日の天気をCGで確認！

発雷確率は東日本で高め

地上は暑いですが、上空には寒気が流れこんでいるため、大気の状態が不安定になっています。

急に雷雲が発生するおそれがあります。特に発雷確率が高いのが関東甲信と東海で、50％以上の所があるので、空模様の変化にお気をつけください。

きょう、昼間は青空広がる

高気圧に覆われて、昼間は青空の広がる所が多いでしょう。ただ、昼過ぎから夜にかけて、東日本を中心に通り雨や雷雨になる所がありそうです。北海道は雲に覆われ、にわか雨があるでしょう。一方、梅雨に入っている沖縄は晴れて、梅雨明けしたような夏空が広がりそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　：22℃　釧路：17℃
青森　：24℃　盛岡：26℃
仙台　：23℃　新潟：23℃
長野　：23℃　金沢：26℃
名古屋：28℃　東京：27℃
大阪　：27℃　岡山：27℃
広島　：25℃　松江：26℃
高知　：26℃　福岡：24℃
鹿児島：26℃　那覇：27℃

今週末は真夏日続出で夏の暑さ

今週は晴れの天気が多く、気温も平年より高めで推移しそうです。特に土曜日から日曜日は各地で30℃以上の真夏日になる所が続出するでしょう。

暑くなり始めの時は身体が暑さに慣れていないため、外で作業や運動をする方は熱中症にご注意ください。