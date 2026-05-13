きょうは晴れていても天気が急変し、にわか雨や雷雨の所がありそうです。晴雨兼用の傘があると便利です。

【雨はいつ・どこで？】きょう13日の天気をCGで確認！

発雷確率は東日本で高め

地上は暑いですが、上空には寒気が流れこんでいるため、大気の状態が不安定になっています。



急に雷雲が発生するおそれがあります。特に発雷確率が高いのが関東甲信と東海で、50％以上の所があるので、空模様の変化にお気をつけください。

きょう、昼間は青空広がる

高気圧に覆われて、昼間は青空の広がる所が多いでしょう。ただ、昼過ぎから夜にかけて、東日本を中心に通り雨や雷雨になる所がありそうです。北海道は雲に覆われ、にわか雨があるでしょう。一方、梅雨に入っている沖縄は晴れて、梅雨明けしたような夏空が広がりそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：22℃ 釧路：17℃

青森 ：24℃ 盛岡：26℃

仙台 ：23℃ 新潟：23℃

長野 ：23℃ 金沢：26℃

名古屋：28℃ 東京：27℃

大阪 ：27℃ 岡山：27℃

広島 ：25℃ 松江：26℃

高知 ：26℃ 福岡：24℃

鹿児島：26℃ 那覇：27℃

今週末は真夏日続出で夏の暑さ

今週は晴れの天気が多く、気温も平年より高めで推移しそうです。特に土曜日から日曜日は各地で30℃以上の真夏日になる所が続出するでしょう。



暑くなり始めの時は身体が暑さに慣れていないため、外で作業や運動をする方は熱中症にご注意ください。