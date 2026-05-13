モスバーガーに、さっぱりバジルの海老カツを楽しめる「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」が、期間限定で登場。

また、がっつり濃厚なエビフライを使った「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」も数量限定で新発売します！

モスバーガー「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」

販売期間：2026年5月20日（水）〜7月中旬

販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）

モスバーガーから、さっぱりバジルの海老カツが楽しめる「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」が期間限定で登場。

「バジルマヨの海老カツバーガー 〜国産バジル〜」は、定番メニュー「海老カツバーガー」のバリエーションとして、過去に登場しました。

海老カツとバジルのさっぱりした組み合わせが、幅広いゲストに好評だったメニューです。

そして、「海老エビフライバーガー」は、食べ応えのある一品として満足感を求めるゲストから支持を集め、両メニュー合計で330万食以上売り上げました！

多くの支持を集めたメニューが、2026年はさらに磨きをかけて販売されます☆

2026年の「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」は、海老とバジルの組み合わせはそのままに、特に女性人気が高いアボカドを使用。

ぷりぷり食感の海老カツに濃厚でクリーミーなアボカド、みずみずしいトマトを挟み、彩り鮮やかに仕上られています。

また、「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」を数量限定で同時発売。

2025年よりサイズアップした、大きなエビフライを2本乗せ、インパクト抜群です。

食材を贅沢に使用していることや、背ワタの処理や火入れのための切り込みなどを手作業で丁寧に行うこだわりから、『モスの匠味（たくみ）』として発売されます☆

さらに2026年は、新たに店舗で手切りした「くし切りレモン」を添えて提供され、途中でレモンを絞ることで、味の変化が楽しめます。

初夏の季節に合わせて展開される、海老を使った2つの新メニューです！

アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜

価格：580円(税込) ※期間限定

海老のむき身をふんだんに使用し、サクッと揚げた海老カツを使ったバーガーは、定番人気メニュー。

そんな海老カツに、トマトとダイス状のアボカドを乗せ、国産バジルを使用したバジルマヨソースがかけてあります。

海老のむき身がゴロゴロと入った海老カツは、一口ごとに海老の風味とぷりぷり食感が楽しめるのも特徴。

揚げ物と相性の良いバジルマヨソースと、クリーミーなアボカドを同時に味わえます。

初夏を意識した、彩り豊かなハンバーガーです！

『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜

価格：780円(税込) ※数量限定、なくなり次第終了

※タルタルソースには、はちみつを使用しています

グリーンリーフとキャベツの上に、2025年よりサイズアップした大ぶりな海老フライを2本乗せ、カツソースとたっぷりのタルタルソースを合わせた「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」

海老はぷりっと食感が楽しめるよう、大きくて甘みの強いバナメイエビが使用されています。

また、粗さの異なる2種類のパン粉を使用して揚げることで、サクッとした歯ごたえの海老フライに！

タルタルソースには、たまねぎや卵に加え、魚介類と相性の良いディルをアクセントとしてプラスされています。

ハーブの香りが引き立つ、爽やかな味わいに仕立てられているのもポイントです。

さらに、2026年は店舗で手切りした“くし切りレモン”を添えて提供。

途中でレモンを絞ることで、濃厚なタルタルソースにさっぱりした風味さが加わり、味の変化が楽しめます！

風味豊かなバジルマヨソースと、クリーミーなアボカドを組み合せた、彩り鮮やかな新メニュー。

モスバーガーの「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」は、2026年5月20日〜7月中旬まで、期間限定で発売です☆

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