開催：2026.5.13

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 3 - 2 [エンゼルス]

MLBの試合が13日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとエンゼルスが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニ、対するエンゼルスの先発投手はウォルバート・ウレーニャで試合は開始した。

3回裏、7番 アンヘル・マルティネス 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでガーディアンズ得点 CLE 1-0 LAA

5回裏、8番 パトリック・ベイリー 5球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでガーディアンズ得点 CLE 2-0 LAA

6回表、7番 ジョ・アデル 5球目を打ってセンターライナー 3塁ランナーは本塁へでエンゼルス得点 CLE 2-1 LAA

7回裏、9番 ブラヤン・ロッキオ 4球目を打ってライトへの犠牲フライでガーディアンズ得点 CLE 3-1 LAA

8回表、5番 ボーン・グリッソム 7球目を打ってセンターへのホームランでエンゼルス得点 CLE 3-2 LAA

試合は3対2でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのハンター・ガディスで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はエンゼルスのウォルバート・ウレーニャで、ここまで1勝4敗0S。ガーディアンズのスミスにセーブがつき、2勝0敗12Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-13 10:04:05 更新