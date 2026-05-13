決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … アコム、日本アビオ、木村化 (5月12日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月11日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.1 シライ電子 <6658>
26年3月期の連結経常利益は前の期比29.8％減の18.2億円になり、27年3月期も前期比56.1％減の8億円に大きく落ち込む見通しとなった。
▲No.2 内海造 <7018>
26年3月期の連結経常利益は前の期比2.6倍の30億円に拡大したが、27年3月期は前期比50.0％減の15億円に大きく落ち込む見通しとなった。
▲No.5 兼松エンジ <6402>
26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比39.4％増の13.5億円に拡大したが、27年3月期は前期比29.9％減の9.5億円に減る見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6658> シライ電子 東Ｓ -26.24 5/12 本決算 -56.09
<7018> 内海造 東Ｓ -19.34 5/12 本決算 -50.03
<6245> ヒラノテク 東Ｓ -16.76 5/12 本決算 -6.21
<6626> ＳＥＭＴＥＣ 東Ｓ -16.59 5/12 本決算 -19.97
<6402> 兼松エンジ 東Ｓ -16.37 5/12 本決算 -29.94
<5729> 日精鉱 東Ｓ -14.44 5/12 本決算 -72.28
<6946> 日本アビオ 東Ｓ -12.84 5/12 本決算 10.12
<2055> 日和産 東Ｓ -11.26 5/12 本決算 -65.28
<6537> ＷＡＳＨハウ 東Ｇ -10.73 5/12 1Q 赤転
<6239> ナガオカ 東Ｓ -9.91 5/12 3Q -54.76
<3671> ソフトＭＡＸ 東Ｓ -9.30 5/12 1Q -3.52
<7849> スターツ出版 東Ｓ -8.75 5/12 1Q -28.86
<7094> ネクストーン 東Ｇ -8.57 5/12 本決算 19.94
<6989> 北電工 東Ｓ -7.81 5/12 本決算 -41.65
<5820> 三ッ星 東Ｓ -7.74 5/12 本決算 6.72
<7425> 初穂商事 東Ｓ -6.92 5/12 1Q -29.39
<7022> サノヤスＨＤ 東Ｓ -6.84 5/12 本決算 -39.39
<5449> 大阪製鉄 東Ｓ -6.81 5/12 本決算 7475.76
<6408> クラッチ 東Ｓ -6.56 5/12 本決算 -64.41
<4477> ＢＡＳＥ 東Ｇ -6.19 5/12 1Q 61.17
<8841> テーオーシー 東Ｓ -6.12 5/12 本決算 43.57
<8572> アコム 東Ｓ -6.05 5/12 本決算 -2.00
<9259> タカヨシＨＤ 東Ｇ -5.72 5/12 上期 13.38
<387A> フラー 東Ｇ -5.66 5/12 3Q -52.43
<6797> 名古屋電機 東Ｓ -5.52 5/12 本決算 -60.42
<2981> ランディクス 東Ｇ -5.46 5/12 本決算 4.35
<1798> 守谷商会 東Ｓ -5.20 5/12 本決算 -34.82
<6919> ケル 東Ｓ -4.97 5/12 本決算 -34.90
<6378> 木村化 東Ｓ -4.95 5/12 本決算 -12.96
<9857> 英和 東Ｓ -4.52 5/12 本決算 -10.64
<6392> ヤマダコーポ 東Ｓ -4.41 5/12 本決算 -11.18
<9171> 栗林船 東Ｓ -4.21 5/12 本決算 -9.82
<8365> 富山銀 東Ｓ -3.62 5/12 本決算 -21.30
<519A> ベーシック 東Ｇ -3.61 5/12 1Q －
<9057> 遠州トラック 東Ｓ -3.22 5/12 本決算 2.93
<5570> ジェノバ 東Ｇ -3.18 5/12 上期 4.53
<3583> オーベクス 東Ｓ -2.96 5/12 本決算 －
<7940> ウェーブＨＤ 東Ｓ -2.95 5/12 本決算 －
<7080> スポーツＦ 東Ｇ -2.89 5/12 1Q 14.09
<4881> ファンペップ 東Ｇ -2.86 5/12 1Q 赤縮
<2477> 手間いらず 東Ｓ -2.78 5/12 3Q 7.28
<8123> 川辺 東Ｓ -2.59 5/12 本決算 9.03
<3779> Ｊエスコム 東Ｓ -2.58 5/12 本決算 －
<250A> シマダヤ 東Ｓ -2.50 5/12 本決算 -3.72
<9723> 京都ホ 東Ｓ -2.46 5/12 本決算 -34.50
<1717> 明豊ファシリ 東Ｓ -2.38 5/12 本決算 2.36
<5446> 北越メ 東Ｓ -2.09 5/12 本決算 赤拡
<7538> 大水 東Ｓ -2.05 5/12 本決算 -9.87
<5256> フュージック 東Ｇ -1.56 5/12 3Q -35.27
<2937> サンクゼール 東Ｇ -1.43 5/12 本決算 -11.96
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月11日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.1 シライ電子 <6658>
26年3月期の連結経常利益は前の期比29.8％減の18.2億円になり、27年3月期も前期比56.1％減の8億円に大きく落ち込む見通しとなった。
▲No.2 内海造 <7018>
26年3月期の連結経常利益は前の期比2.6倍の30億円に拡大したが、27年3月期は前期比50.0％減の15億円に大きく落ち込む見通しとなった。
▲No.5 兼松エンジ <6402>
26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比39.4％増の13.5億円に拡大したが、27年3月期は前期比29.9％減の9.5億円に減る見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6658> シライ電子 東Ｓ -26.24 5/12 本決算 -56.09
<7018> 内海造 東Ｓ -19.34 5/12 本決算 -50.03
<6245> ヒラノテク 東Ｓ -16.76 5/12 本決算 -6.21
<6626> ＳＥＭＴＥＣ 東Ｓ -16.59 5/12 本決算 -19.97
<6402> 兼松エンジ 東Ｓ -16.37 5/12 本決算 -29.94
<5729> 日精鉱 東Ｓ -14.44 5/12 本決算 -72.28
<6946> 日本アビオ 東Ｓ -12.84 5/12 本決算 10.12
<2055> 日和産 東Ｓ -11.26 5/12 本決算 -65.28
<6537> ＷＡＳＨハウ 東Ｇ -10.73 5/12 1Q 赤転
<6239> ナガオカ 東Ｓ -9.91 5/12 3Q -54.76
<3671> ソフトＭＡＸ 東Ｓ -9.30 5/12 1Q -3.52
<7849> スターツ出版 東Ｓ -8.75 5/12 1Q -28.86
<7094> ネクストーン 東Ｇ -8.57 5/12 本決算 19.94
<6989> 北電工 東Ｓ -7.81 5/12 本決算 -41.65
<5820> 三ッ星 東Ｓ -7.74 5/12 本決算 6.72
<7425> 初穂商事 東Ｓ -6.92 5/12 1Q -29.39
<7022> サノヤスＨＤ 東Ｓ -6.84 5/12 本決算 -39.39
<5449> 大阪製鉄 東Ｓ -6.81 5/12 本決算 7475.76
<6408> クラッチ 東Ｓ -6.56 5/12 本決算 -64.41
<4477> ＢＡＳＥ 東Ｇ -6.19 5/12 1Q 61.17
<8841> テーオーシー 東Ｓ -6.12 5/12 本決算 43.57
<8572> アコム 東Ｓ -6.05 5/12 本決算 -2.00
<9259> タカヨシＨＤ 東Ｇ -5.72 5/12 上期 13.38
<387A> フラー 東Ｇ -5.66 5/12 3Q -52.43
<6797> 名古屋電機 東Ｓ -5.52 5/12 本決算 -60.42
<2981> ランディクス 東Ｇ -5.46 5/12 本決算 4.35
<1798> 守谷商会 東Ｓ -5.20 5/12 本決算 -34.82
<6919> ケル 東Ｓ -4.97 5/12 本決算 -34.90
<6378> 木村化 東Ｓ -4.95 5/12 本決算 -12.96
<9857> 英和 東Ｓ -4.52 5/12 本決算 -10.64
<6392> ヤマダコーポ 東Ｓ -4.41 5/12 本決算 -11.18
<9171> 栗林船 東Ｓ -4.21 5/12 本決算 -9.82
<8365> 富山銀 東Ｓ -3.62 5/12 本決算 -21.30
<519A> ベーシック 東Ｇ -3.61 5/12 1Q －
<9057> 遠州トラック 東Ｓ -3.22 5/12 本決算 2.93
<5570> ジェノバ 東Ｇ -3.18 5/12 上期 4.53
<3583> オーベクス 東Ｓ -2.96 5/12 本決算 －
<7940> ウェーブＨＤ 東Ｓ -2.95 5/12 本決算 －
<7080> スポーツＦ 東Ｇ -2.89 5/12 1Q 14.09
<4881> ファンペップ 東Ｇ -2.86 5/12 1Q 赤縮
<2477> 手間いらず 東Ｓ -2.78 5/12 3Q 7.28
<8123> 川辺 東Ｓ -2.59 5/12 本決算 9.03
<3779> Ｊエスコム 東Ｓ -2.58 5/12 本決算 －
<250A> シマダヤ 東Ｓ -2.50 5/12 本決算 -3.72
<9723> 京都ホ 東Ｓ -2.46 5/12 本決算 -34.50
<1717> 明豊ファシリ 東Ｓ -2.38 5/12 本決算 2.36
<5446> 北越メ 東Ｓ -2.09 5/12 本決算 赤拡
<7538> 大水 東Ｓ -2.05 5/12 本決算 -9.87
<5256> フュージック 東Ｇ -1.56 5/12 3Q -35.27
<2937> サンクゼール 東Ｇ -1.43 5/12 本決算 -11.96
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
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