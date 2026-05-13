―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月11日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.1　シライ電子 <6658>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比29.8％減の18.2億円になり、27年3月期も前期比56.1％減の8億円に大きく落ち込む見通しとなった。

▲No.2　内海造 <7018>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比2.6倍の30億円に拡大したが、27年3月期は前期比50.0％減の15億円に大きく落ち込む見通しとなった。

▲No.5　兼松エンジ <6402>
　26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比39.4％増の13.5億円に拡大したが、27年3月期は前期比29.9％減の9.5億円に減る見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6658> シライ電子 　　東Ｓ 　 -26.24 　　5/12　本決算　　　-56.09
<7018> 内海造 　　　　東Ｓ 　 -19.34 　　5/12　本決算　　　-50.03
<6245> ヒラノテク 　　東Ｓ 　 -16.76 　　5/12　本決算　　　 -6.21
<6626> ＳＥＭＴＥＣ 　東Ｓ 　 -16.59 　　5/12　本決算　　　-19.97
<6402> 兼松エンジ 　　東Ｓ 　 -16.37 　　5/12　本決算　　　-29.94

<5729> 日精鉱 　　　　東Ｓ 　 -14.44 　　5/12　本決算　　　-72.28
<6946> 日本アビオ 　　東Ｓ 　 -12.84 　　5/12　本決算　　　 10.12
<2055> 日和産 　　　　東Ｓ 　 -11.26 　　5/12　本決算　　　-65.28
<6537> ＷＡＳＨハウ 　東Ｇ 　 -10.73 　　5/12　　　1Q　　　　赤転
<6239> ナガオカ 　　　東Ｓ　　 -9.91 　　5/12　　　3Q　　　-54.76

<3671> ソフトＭＡＸ 　東Ｓ　　 -9.30 　　5/12　　　1Q　　　 -3.52
<7849> スターツ出版 　東Ｓ　　 -8.75 　　5/12　　　1Q　　　-28.86
<7094> ネクストーン 　東Ｇ　　 -8.57 　　5/12　本決算　　　 19.94
<6989> 北電工 　　　　東Ｓ　　 -7.81 　　5/12　本決算　　　-41.65
<5820> 三ッ星 　　　　東Ｓ　　 -7.74 　　5/12　本決算　　　　6.72

<7425> 初穂商事 　　　東Ｓ　　 -6.92 　　5/12　　　1Q　　　-29.39
<7022> サノヤスＨＤ 　東Ｓ　　 -6.84 　　5/12　本決算　　　-39.39
<5449> 大阪製鉄 　　　東Ｓ　　 -6.81 　　5/12　本決算　　 7475.76
<6408> クラッチ 　　　東Ｓ　　 -6.56 　　5/12　本決算　　　-64.41
<4477> ＢＡＳＥ 　　　東Ｇ　　 -6.19 　　5/12　　　1Q　　　 61.17

<8841> テーオーシー 　東Ｓ　　 -6.12 　　5/12　本決算　　　 43.57
<8572> アコム 　　　　東Ｓ　　 -6.05 　　5/12　本決算　　　 -2.00
<9259> タカヨシＨＤ 　東Ｇ　　 -5.72 　　5/12　　上期　　　 13.38
<387A> フラー 　　　　東Ｇ　　 -5.66 　　5/12　　　3Q　　　-52.43
<6797> 名古屋電機 　　東Ｓ　　 -5.52 　　5/12　本決算　　　-60.42

<2981> ランディクス 　東Ｇ　　 -5.46 　　5/12　本決算　　　　4.35
<1798> 守谷商会 　　　東Ｓ　　 -5.20 　　5/12　本決算　　　-34.82
<6919> ケル 　　　　　東Ｓ　　 -4.97 　　5/12　本決算　　　-34.90
<6378> 木村化 　　　　東Ｓ　　 -4.95 　　5/12　本決算　　　-12.96
<9857> 英和 　　　　　東Ｓ　　 -4.52 　　5/12　本決算　　　-10.64

<6392> ヤマダコーポ 　東Ｓ　　 -4.41 　　5/12　本決算　　　-11.18
<9171> 栗林船 　　　　東Ｓ　　 -4.21 　　5/12　本決算　　　 -9.82
<8365> 富山銀 　　　　東Ｓ　　 -3.62 　　5/12　本決算　　　-21.30
<519A> ベーシック 　　東Ｇ　　 -3.61 　　5/12　　　1Q　　　　　－
<9057> 遠州トラック 　東Ｓ　　 -3.22 　　5/12　本決算　　　　2.93

<5570> ジェノバ 　　　東Ｇ　　 -3.18 　　5/12　　上期　　　　4.53
<3583> オーベクス 　　東Ｓ　　 -2.96 　　5/12　本決算　　　　　－
<7940> ウェーブＨＤ 　東Ｓ　　 -2.95 　　5/12　本決算　　　　　－
<7080> スポーツＦ 　　東Ｇ　　 -2.89 　　5/12　　　1Q　　　 14.09
<4881> ファンペップ 　東Ｇ　　 -2.86 　　5/12　　　1Q　　　　赤縮

<2477> 手間いらず 　　東Ｓ　　 -2.78 　　5/12　　　3Q　　　　7.28
<8123> 川辺 　　　　　東Ｓ　　 -2.59 　　5/12　本決算　　　　9.03
<3779> Ｊエスコム 　　東Ｓ　　 -2.58 　　5/12　本決算　　　　　－
<250A> シマダヤ 　　　東Ｓ　　 -2.50 　　5/12　本決算　　　 -3.72
<9723> 京都ホ 　　　　東Ｓ　　 -2.46 　　5/12　本決算　　　-34.50

<1717> 明豊ファシリ 　東Ｓ　　 -2.38 　　5/12　本決算　　　　2.36
<5446> 北越メ 　　　　東Ｓ　　 -2.09 　　5/12　本決算　　　　赤拡
<7538> 大水 　　　　　東Ｓ　　 -2.05 　　5/12　本決算　　　 -9.87
<5256> フュージック 　東Ｇ　　 -1.56 　　5/12　　　3Q　　　-35.27
<2937> サンクゼール 　東Ｇ　　 -1.43 　　5/12　本決算　　　-11.96

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース