【「LEGACYSOUL スーパービーダマン チームガッツ アーリーセット】 予約期間:2026年5月13日0時～2026年7月19日23時59分 11月下旬 発売予定 価格：13,200円

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、玩具「スーパービーダマン チームガッツ アーリーセット」を通販サイト「タカラトミーモール」限定で予約受付を開始した。予約期間は７月19日23時59分まで。

本商品は「爆球連発!!スーパービーダマン」より戸坂玉悟（タマゴ）、西部丸馬（ガンマ）、サラーのチームガッツが使用していたボンバーマンタイプのビーダマンをLEGACYSOULシリーズで復刻したもの。さらに、LEGACYSOULとして新規ターゲットマンとプレイフィールドが同梱されている。

基本設計はオリジナルを踏襲しつつ、構造・素材ディティールのすべてを見直し、「撃った瞬間の重み」「指に残るテンション」「球がターゲットに命中する音」等々時間をかけ、こだわりぬいた逸品となっている。

タマゴが使用するあかボンバーマンは漫画版をイメージしたカラーリングとなっている。

ガンマが使用するみどりボンバーマンはクリアカラーとなり、印象的なクイックローディングボディが付属。さらにOSギアに対応した片手撃ちサーバーが付属する。

サラーが使用するゴールデンボンバーマンは頭部のダイヤルなどの当時のギミックが再現され、新たにLEGACYSOULオリジナル装備「ウィザードアーマー」が新規で付属する。

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