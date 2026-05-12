格闘家ジョリーと離婚したインフルエンサーの清水ゆりが１２日、インスタグラムを更新。「少し前に、離婚しました。ここに辿り着くまで、本当に長かったし、たくさん泣いたし、たくさん迷いました」と胸中をつづった。

ふたりは３月に離婚を発表したが、清水は「『もう少し頑張ればよかったのかな』とか『私が悪かったのかな』とか夜中にひとりで考えて、答えが出ない時間を何回も繰り返しました。でも、ある日ふと思ったんです。私、私の人生をちゃんと生きてるかな？って」と記述。続けて、「誰かのためじゃなくて、誰かに合わせるためじゃなくて、自分のために、ちゃんと選んできたかな。そう考えた時に、『ここから、もう一回やり直したい』って心の底から思いました」とした。

８万人のフォロワーがいるインフルエンサー。「応援してくれてた人にとっては、裏切るような形になってしまったかもしれません。本当にごめんなさい。期待してくれてたぶん、がっかりした人もいると思います」と謝罪した上で、「でも、嘘をついたまま笑っていることが、一番、応援してくれたみんなに失礼だと思ったから、ちゃんと自分の言葉で話すことに決めました。ＹｏｕＴｕｂｅに、１本目の動画を出しました。今までのこと、これからのこと、全部、私の言葉で話してます」とつづった。

動画では自身の目標、夢についても言及。インスタは過去の投稿を全て削除し、イメージ一新した写真を添え「『清水ゆり』として、ここから一歩ずつ進んでいきます。これからも、よかったら見ていてください」などと記した。

ジョリーはＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎで注目を集め、ＲＩＺＩＮでも連勝。清水は「美人マネジャー」として話題となり、その後、２４年１２月に結婚していることを明かしていた。ジョリーがＲＩＺＩＮで勝利した際には、清水が喜ぶ姿もあった。