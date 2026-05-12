「ピアノより私ニャ！」 猛アピールする猫

YouTubeチャンネル「Sho Ko」では、ピアノを弾いている男性にじゃれつく猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいい！ なでたくなっちゃう」「これは演奏中断不可避」の声が続出しました。

【画像5枚】「もっとなでてニャ！」これが、“猫のなでなで要求”です！しつこカワイ〜〜！

注目を集めたのは「Cat interrupts piano playing, demands petting」という動画。ピアノを弾いている男性のもとに、猫が近寄っていくシーンから動画はスタートします。

猫は男性の手に頭をこすりつけ、なでてほしいとアピールします。男性は演奏を一度中断し、猫をなでなで。改めて演奏を再開しますが、素早く猫の「待った」がかかります。

終わらない「なでなで」の無限ループ

「ニャにしてるの？ もっとなでてニャ」と言わんばかりに演奏している男性の手に前足をちょいちょいとかけて、自分をなでるよう訴える猫。かわいらしいしぐさに男性はまたもや演奏を中断して猫をわしゃわしゃとなでます。

今度こそ演奏を再開しようとする男性。しかし、音を出す前に再び「待った」がかかりました。「演奏より、なでなでが優先ニャ！」と猫は頭を鍵盤と手の間に入れて、頭を強制的になでさせようとしてきます。

猫の猛アピールに男性は演奏どころではなくなり、なでるしかありません。しばらく後に演奏を再開するも、音を少し出すだけで「なでてニャ！」の繰り返し。かわいすぎるおねだりに、うれしい悲鳴が聞こえてきそうですね。

じゃれつき、なでてと甘える猫の様子に動画の視聴者からは、「かわいい！ ピアノに嫉妬してるのかな？」「うちの猫も同じようにじゃれてきます！」との声が寄せられていました。ピアノを弾きたい男性となでてほしい猫の一幕を、ぜひ動画でチェックしてみてください。