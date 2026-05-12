グラビアアイドル・天羽希純が12日、自身のインスタグラムを更新し、【閲覧注意】画像を披露した。



【写真】イケナイところに汗ジミが…こんな演技なら大歓迎

「⚠閲覧注意⚠」と表示して掲載したのは鼻血をたらして、体中にあざのあるショット。肌の露出度は通常運転ながら、思わず目を背けたくなるような痛々しい姿だ。



「外道の歌 DMMショートドラマに臼井めろ役で出演してます!」と報告。ドラマのワンシーンであることを伝えた上で「衝撃的な姿で大胆なシーンもありますが精一杯やらせていただきました!応援よろしくお願いします!!」とアピールした。「大胆なシーン」の後ろにはベッドの絵文字もあり、かなり気合の入った「大胆」であることもうかがえる。



フォロワーからは「痛々しい」「傷跡がリアルですね」「見た瞬間、血の気が引きました」「心配なるわ！特に表情がリアルやんか!」と驚きの声が寄せられていた。



「外道の歌」は俳優・窪塚洋介と亀梨和也がW主演するDMM TVで配信されている人気ドラマシリーズ。2人は法で裁けない悪人を処刑する復讐屋を演じている。ハードなストーリーとともに、かなり“キツい”復讐方法も注目されている。



（よろず～ニュース編集部）