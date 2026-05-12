愛知県豊橋市の住宅街に積み上がったプラスチックなどの山。廃棄物なのか、再利用できるものなのか、住民らが市に対し、立ち入り検査を求めるなど、いま波紋が広がっています。

■近くに住む市民「景観悪くなる」火災を心配する声も

現場は愛知県豊橋市の住宅街。住宅のすぐそばに積み上げられた大量の袋。身長をはるかに超える高さで、中に靴や布のようなものも。小分けに梱包（こんぽう）されて積み上げられ、ネットで覆われています。

“ゴミ”の近くに住む豊橋市民

「景観が悪くなる。目の前に“ゴミ”があると、この家は何なんだろうなと。住宅街で近くだし、山の方ならまだわかりますけど」

住民が「ゴミ」と表現するこの山。この場所だけではなく、3キロほど離れた場所でも。

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“ゴミ”の近くに住む豊橋市民

「家がそこの奥で、見渡す限り…」

景観の面だけでなく…

“ゴミ”の近くに住む豊橋市民

「そこがガサっと崩れて」

“ゴミ”の近くに住む豊橋市民

「町内のゴミの掃除の時『なんで私たちが拾うんだろうね？』って言っていた」

可燃物が積み上げられているため、火災を心配する声も。衛星画像で見ても、この通り。

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実はこれ、5年以上前から地元の「廃棄物処理業者ら」が積み始めて、同様に山積みにされた場所は市内8か所に。すべて同じ業者が関係していて、消防に、合わせておよそ3万2000トン分の届け出がされているということです。

自治会などが弁護士を招いて勉強会を開くと、およそ100人の住民が参加。豊橋市に対して立ち入り検査などを求めていて、積極的に対応しない場合、法的措置も検討するとしています。

■所有者の業者「廃棄物ではない」

目的はいったい何なのか。所有者の廃棄物処理業者に話を聞くことができました。

所有者の廃棄物処理業者

「プラスチックなどの合成樹脂類を選別してまとめたもので、廃棄物ではない」

業者によると、これはゴミではなく再利用するための合成樹脂類。現在、これを燃料に加工する技術を開発中で、金銭的な価値がある「有価物」を一時的に保管していると主張しています。

所有者の廃棄物処理業者

「消防や行政からアドバイスいただきながら、国の指針に基づいてできることをやっている」

消防に届け出をして法令を順守した上で、ネットを張るなど対策もしていると主張しています。

■“価値のあるモノ”か“ゴミ”か…市の対応は

“価値のあるモノ”だと主張する業者と“ゴミ”だと問題視する住民。それぞれの主張に対し、市は…

豊橋市 環境部 廃棄物対策課・丸山憲治さん

「物が飛散しているだとか、強い悪臭がするといったことがないので、ただちに廃棄物であると断定できる状態にはないのかなと。現時点では業者との話し合いのなかで改善をお願いしていく」

市は「有価物」であることを否定できないことから、現時点で積極的な介入は難しいと判断。今後、においや汚れがないか引き続き確認し、問題があれば適切に対応していきたいとしています。