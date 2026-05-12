スポーツ放送専門局「ESPN」が報じた

北中米ワールドカップ（W杯）での活躍が期待されるコロンビア代表MFハメス・ロドリゲスだが、去就が不透明な状況となっている。

スポーツ専門放送局「ESPN」は「ハメス・ロドリゲスはどこに行くのか？今後の進路は未定のまま」との見出しで報じた。

レアル・マドリードやバイエルンで活躍したハメスは現在34歳。昨年12月限りでクラブ・レオン（メキシコ）を退団。無所属の期間も経験したが、今年2月にアメリカ・メジャーリーグサッカーのミネソタ・ユナイテッドと短期契約を結んだ。

契約は今年6月までで同年12月までの延長オプションも含まれているが、現時点でこのオプションが行使されるかどうかは不明だという。「水曜日（5月13日）のコロラド・ラピッズ戦が現在の契約での最後の公式戦になる」と伝えられている。この試合後にW杯に向けたコロンビア代表のキャンプに合流する見込みだ。

コロンビア代表として124試合に出場し、31得点を挙げているハメス。W杯はこれまで2014年のブラジル大会、2018年のロシア大会を経験しており、今大会が3度目となる。来季の去就が不透明なまま、自身3度目の大舞台を迎えることになりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）