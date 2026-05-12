【ボボボーボ・ボーボボ展 DIVE INTO THE BO-BOBO WORLD】 ＜東京会場＞ 開催期間：9月30日～10月17日 開催時間：11時～19時（最終入場18時） ※最終日10月17日のみ17時閉場（最終入場16時） 開催場所：池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル２F 展示ホールD （東京都豊島区東池袋3-1-4） ＜大阪会場＞ 開催期間：2027年1月8日～1月24日 開催場所：ATC・ITM棟4F特設会場 （大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10）

東映アニメーションは、展示イベント「ボボボーボ・ボーボボ展 DIVE INTO THE BO-BOBO WORLD」を東京・大阪の2都市で開催する。開催は東京会場が9月30日、大阪会場は2027年1月8日より開催を予定している。

東京会場は2026年9月30日から10月17日まで池袋・サンシャインシティ 展示ホールDにて開催。大阪会場は2027年1月8日から1月24日まで、ATC・ ITM棟4F 特設会場にて開催される。

前売券は6月7日12時より販売を予定し、価格は先着・数量限定のグッズ付きチケットが4,800円。前売券が2,000円。当日券が2,300円となっている。

5月12日に展示ビジュアルが公開され、本作の主人公であり、7代目鼻毛真拳伝承者・現キング・オブ・ハジケリストであるボボボーボ・ボーボボのクールなビジュアルとなっている。TVアニメ『ボボボーボ・ボーボボ』第1話で毛狩り隊Gブロック隊長、ハーゲンを倒したワキ毛真拳「毛魂(スパークリング)」を決めるボーボボの残像は、ビビッドカラーでカラフルに輝いている。

「脱・意味(ナンセンス)への覚醒」というキャッチコピーともに、続報に期待したい。

オープンした公式ホームページに掲載されている文章

チターニ！チターニ！チターニ！

モジャモジャ♪モー♪

ピロッチ‼ピロッチ‼ピロッチ‼ピロピロピロピロピロピロガタポン

メダニチヨ!!!!セダガルーニ!!!!セダガルーニ!!!!

チロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロ

チロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロ

クルックー!!!!クルックークルックークルック!!!!

ボーボボ！じゃんけん占いだ～！

本企画は、意味や正解に縛られた現代人の魂を解放するための「ハジケリスト養成プログラム」です。

さあ、考えるのをやめて、あなたもハジケリストになりましょう。

それが、現代を生きる我々の明日を生き抜くエネルギーとなるはずです。

本会場では皆さんにハジケリストたちの戦跡をその目で学び、発散し、伝説を目撃していただきます。

これらを潜り抜けた後には、壮大なハジケが広がっているでしょう。

今－あなたのハジケが試される。

＜東京会場＞

開催期間：9月30日～10月17日

開催時間：11時～19時（最終入場18時）

※最終日10月17日のみ17時閉場（最終入場16時）

開催場所：池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル２F 展示ホールD

（東京都豊島区東池袋3-1-4）

主催：「ボボボーボ・ボーボボ展」東京実行委員会

＜大阪会場＞

開催期間：2027年1月8日～1月24日

開催場所：ATC・ITM棟4F特設会場

（大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10）

主催：「ボボボーボ・ボーボボ展」大阪実行委員会

(C)澤井啓夫／集英社・東映アニメーション