あなたのハジケが試される。展示イベント「ボボボーボ・ボーボボ展 DIVE INTO THE BO-BOBO WORLD」が東京・大阪の2都市で開催決定
東映アニメーションは、展示イベント「ボボボーボ・ボーボボ展 DIVE INTO THE BO-BOBO WORLD」を東京・大阪の2都市で開催する。開催は東京会場が9月30日、大阪会場は2027年1月8日より開催を予定している。
東京会場は2026年9月30日から10月17日まで池袋・サンシャインシティ 展示ホールDにて開催。大阪会場は2027年1月8日から1月24日まで、ATC・ ITM棟4F 特設会場にて開催される。
前売券は6月7日12時より販売を予定し、価格は先着・数量限定のグッズ付きチケットが4,800円。前売券が2,000円。当日券が2,300円となっている。
5月12日に展示ビジュアルが公開され、本作の主人公であり、7代目鼻毛真拳伝承者・現キング・オブ・ハジケリストであるボボボーボ・ボーボボのクールなビジュアルとなっている。TVアニメ『ボボボーボ・ボーボボ』第1話で毛狩り隊Gブロック隊長、ハーゲンを倒したワキ毛真拳「毛魂(スパークリング)」を決めるボーボボの残像は、ビビッドカラーでカラフルに輝いている。
「脱・意味(ナンセンス)への覚醒」というキャッチコピーともに、続報に期待したい。
オープンした公式ホームページに掲載されている文章
チターニ！チターニ！チターニ！
モジャモジャ♪モー♪
ピロッチ‼ピロッチ‼ピロッチ‼ピロピロピロピロピロピロガタポン
メダニチヨ!!!!セダガルーニ!!!!セダガルーニ!!!!
チロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロ
チロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロチロ
クルックー!!!!クルックークルックークルック!!!!
ボーボボ！じゃんけん占いだ～！
本企画は、意味や正解に縛られた現代人の魂を解放するための「ハジケリスト養成プログラム」です。
さあ、考えるのをやめて、あなたもハジケリストになりましょう。
それが、現代を生きる我々の明日を生き抜くエネルギーとなるはずです。
本会場では皆さんにハジケリストたちの戦跡をその目で学び、発散し、伝説を目撃していただきます。
これらを潜り抜けた後には、壮大なハジケが広がっているでしょう。
今－あなたのハジケが試される。
＜東京会場＞
開催期間：9月30日～10月17日
開催時間：11時～19時（最終入場18時）
※最終日10月17日のみ17時閉場（最終入場16時）
開催場所：池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル２F 展示ホールD
（東京都豊島区東池袋3-1-4）
主催：「ボボボーボ・ボーボボ展」東京実行委員会
＜大阪会場＞
開催期間：2027年1月8日～1月24日
開催場所：ATC・ITM棟4F特設会場
（大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10）
主催：「ボボボーボ・ボーボボ展」大阪実行委員会
💥#ボボボーボ・ボーボボ 展💥- ボボボーボ・ボーボボ【公式】 (@bo_bobo_info) May 12, 2026
💥DIVE INTO THE BO-BOBO WORLD💥
💥💥開催決定💥💥
東京会場：2026/9/17(水)～10/17(土)
大阪会場：2027/1/8(金)～1/24(日)
📣東京会場の前売券は
6️⃣月7️⃣日(日)12:00～発売❗️
👇詳しくはこちら@bo_bobo_ten
🔗https://t.co/kGpZ7qwgfQ#ボボ展 #BOBOBOWORLD pic.twitter.com/V507e6Tthw
(C)澤井啓夫／集英社・東映アニメーション