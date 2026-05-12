銀座100年、ソニー80年、ソニービル60年を、11人の作家の書き下ろし作品で辿る！『100.80.60.展』
Ginza Sony Park（銀座ソニーパーク）は、現代日本の礎を築いた「昭和」が今年で満100年を迎えることを機に、その時代の移ろいを「銀座100年、ソニー80年、ソニービル60年」というテーマで振り返るプログラム『100.80.60.展』（読み：ひゃくはちじゅうろくじゅうてん）を、2026年4月24日（金）〜5月31日（日）まで開催する。
本プログラムは、時代を映す街「銀座」の100年の移り変わりを10年刻みで、「銀座と、モダン。」「銀座と、まぶしさ。」「銀座と、衣替え。」といった年代ごとのムードとして再定義し、これらのキーワードをもとに、ヒコロヒー（芸人）、皆川明（minä perhonen デザイナー）、いとうせいこう（作家・クリエーター）、又吉直樹（芸人・作家）、俵万智（歌人）、川島小鳥（写真家）、柴田聡子（シンガー・ソングライター/詩人）など個性豊かな11人の作家/アーティストが書き下ろしたエッセイや詩、小説を立体展示する。
そしてこの銀座の100年に、ソニー創立からの80年とソニービル開業からの60年の象徴的なトピックスが重なり合い、各年代の空気感が緩やかにつながる、まるでプロムナードのような空間で、Ginza Sony Park ならではのユニークな歴史の散策を体感できる。
また地下1階では、ソニービル建て替えに至る意思決定から2025年のグランドオープンまでの思索と実践を記録した書籍「Document of Ginza Sony Park Project」の一部を先行展示。1966年に開館したソニービルから現在のGinza Sony Parkへと継承・進化したこの地の60年間を振り返る。
さらに、書籍「Document of Ginza Sony Park Project」は本展示コーナーで先行予約受付を開始するほか、この60年の節目に特別に制作された「Ginza Sony Park 1/300 built with LEGO® bricks」（制作：レゴ®認定プロビルダー 三井淳平）を販売する。
加えて、「100.80.60.展」の期間中、Ginza Sony Parkの地下2階と地下1階の接続部にある青タイルギャラリーにて、ソニーグループ株式会社のデザイン部門であるクリエイティブセンターが、ソニー創立80周年を記念したPOP-UP展示シリーズ「80. あなたと、ソニーの、ストーリー」（読み：はちじゅうてん）の第1弾を同時開催する。
100.80.60.展
銀座100年、ソニー80年、ソニービル60年。
銀座は、変わりはじめが、よく似合う。
Ginza Sony Parkは、この街をそんなふうに見てきました。
たとえば、流行よりも先に、街の気分が変わったり。
ふとした瞬間に、光り方が変わったり。
いつのまにか、歩き方が変わったり。
銀座って、100年前はどんな街だったのだろう。
この街の歴史はもっと長いけれど、この100年をふりかえると、
変わるものも、変わらないものも、見えてくる気がする。
そんな思いで、Ginza Sony Parkは、この100年のものがたりを
11人の書き手といっしょに、そっと綴ってみました。
同じ銀座を見ても、人によって見え方が違う。
その違いが並ぶと、銀座はもっと自由になるはず。
100年のものがたりの途中で、
ソニーとソニービル、そしてGinza Sony Parkも、ふと現れます。
まぶしさの中心に余白を置いたり、静けさの中に体験を灯したり。
銀座のムードを更新してきた、ちょっとした存在として。
変わるものと、変わらないもの。
その両方を抱えたまま、銀座はまだまだ変わり続けています。
だから、おもしろい。
だから、また来たくなる。
今日の銀座も、あなたの中でこれからも続いていきますように。
＜プログラム概要＞
名称：『100.80.60.展』（ひゃく はちじゅう ろくじゅう てん）
日程：2026年4月24日（金）〜5月31日（日）
時間：11:00〜19:00（18:30最終入場）
本プログラムは、時代を映す街「銀座」の100年の移り変わりを10年刻みで、「銀座と、モダン。」「銀座と、まぶしさ。」「銀座と、衣替え。」といった年代ごとのムードとして再定義し、これらのキーワードをもとに、ヒコロヒー（芸人）、皆川明（minä perhonen デザイナー）、いとうせいこう（作家・クリエーター）、又吉直樹（芸人・作家）、俵万智（歌人）、川島小鳥（写真家）、柴田聡子（シンガー・ソングライター/詩人）など個性豊かな11人の作家/アーティストが書き下ろしたエッセイや詩、小説を立体展示する。
また地下1階では、ソニービル建て替えに至る意思決定から2025年のグランドオープンまでの思索と実践を記録した書籍「Document of Ginza Sony Park Project」の一部を先行展示。1966年に開館したソニービルから現在のGinza Sony Parkへと継承・進化したこの地の60年間を振り返る。
さらに、書籍「Document of Ginza Sony Park Project」は本展示コーナーで先行予約受付を開始するほか、この60年の節目に特別に制作された「Ginza Sony Park 1/300 built with LEGO® bricks」（制作：レゴ®認定プロビルダー 三井淳平）を販売する。
加えて、「100.80.60.展」の期間中、Ginza Sony Parkの地下2階と地下1階の接続部にある青タイルギャラリーにて、ソニーグループ株式会社のデザイン部門であるクリエイティブセンターが、ソニー創立80周年を記念したPOP-UP展示シリーズ「80. あなたと、ソニーの、ストーリー」（読み：はちじゅうてん）の第1弾を同時開催する。
100.80.60.展
銀座100年、ソニー80年、ソニービル60年。
銀座は、変わりはじめが、よく似合う。
Ginza Sony Parkは、この街をそんなふうに見てきました。
たとえば、流行よりも先に、街の気分が変わったり。
ふとした瞬間に、光り方が変わったり。
いつのまにか、歩き方が変わったり。
銀座って、100年前はどんな街だったのだろう。
この街の歴史はもっと長いけれど、この100年をふりかえると、
変わるものも、変わらないものも、見えてくる気がする。
そんな思いで、Ginza Sony Parkは、この100年のものがたりを
11人の書き手といっしょに、そっと綴ってみました。
同じ銀座を見ても、人によって見え方が違う。
その違いが並ぶと、銀座はもっと自由になるはず。
100年のものがたりの途中で、
ソニーとソニービル、そしてGinza Sony Parkも、ふと現れます。
まぶしさの中心に余白を置いたり、静けさの中に体験を灯したり。
銀座のムードを更新してきた、ちょっとした存在として。
変わるものと、変わらないもの。
その両方を抱えたまま、銀座はまだまだ変わり続けています。
だから、おもしろい。
だから、また来たくなる。
今日の銀座も、あなたの中でこれからも続いていきますように。
＜プログラム概要＞
名称：『100.80.60.展』（ひゃく はちじゅう ろくじゅう てん）
日程：2026年4月24日（金）〜5月31日（日）
時間：11:00〜19:00（18:30最終入場）