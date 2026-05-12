「ゴシップガール」などで知られる女優のブレイク・ライブリーが、映画「ふたりで終わらせる／IT ENDS WITH US」をめぐるジャスティン・バルドーニとの訴訟で和解が成立したことを受け、今度は「暴露」の危機に直面していると言われている。



【写真】急転直下、和解したジャスティン・バルドーニ

コリーン・フーヴァーによる小説の映画化となった2024年12月公開の映画を巡り、共演者で監督でもあったジャスティンからセクハラや中傷キャンペーンを企てたなどしてブレイクが起訴。それを否定したジャスティンが名誉毀損で反訴するに至っていたが、先日になって法定外で和解に至ったことが発表されていた。



そして今回、同作の出演者で、ジャスティン側の主張を支持していたアダム・モンドシャインがコメント、「ジャスティンは自分側の話を伝えたいと思っているし、それは聞かれるべきだと思う。この件を明るみに出すことは、彼女の陣営が避けてきたことだとは思うけど」として、ジャスティンが何らかの形で暴露する可能性を示唆した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）