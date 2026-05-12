『おそ松さん』10周年！総勢12人集結のイベントビジュアル公開 期間限定上映入場者特典も発表
6月6日に開催されるテレビアニメ『おそ松さん』10周年特別イベント『10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS 開幕祭』のイベントビジュアルが公開された。あわせて、同日から6日間実施される期間限定上映にて、入場者特典として10周年のロゴを使用したアクリルキーホルダーが配布されることが発表された。
【画像】センスいい！『おそ松さん』期間限定上映の入場者特典
ビジュアルでは、松野家の6つ子をはじめとした総勢12人のキャラクターたちが横並びで歩みを進め、これまで作品を支えてきたファンへの感謝とともに、10周年とその先へ向かう想いを感じさせるビジュアルに仕上がっている。それぞれが思い思いの表情を見せながら並んで歩く姿は、10年間の歴史を積み重ねてきた『おそ松さん』ならではの空気感が表現されており、周年イヤーを象徴するメモリアルな1枚となっている。
さらに、期間限定上映の入場者特典として配布される10周年ロゴを使用したアクリルキーホルダーは「2026.6.6」の日付入りとなっており、本上映限定のメモリアルな特典となっている。
本作は、赤塚不二夫氏の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品。2015年10月〜16年3月までテレビアニメ第1期、17年10月〜18年3月まで第2期を放送。19年3月15日には劇場版『えいがのおそ松さん』を公開し、20年10月〜21年3月まで第3期が放送。22年7月には『おそ松さん〜ヒピポ族と輝く果実〜』、23年7月には『おそ松さん〜魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊り会〜』が全国公開され、25年7月〜9月に第4期が放送された。
【画像】センスいい！『おそ松さん』期間限定上映の入場者特典
ビジュアルでは、松野家の6つ子をはじめとした総勢12人のキャラクターたちが横並びで歩みを進め、これまで作品を支えてきたファンへの感謝とともに、10周年とその先へ向かう想いを感じさせるビジュアルに仕上がっている。それぞれが思い思いの表情を見せながら並んで歩く姿は、10年間の歴史を積み重ねてきた『おそ松さん』ならではの空気感が表現されており、周年イヤーを象徴するメモリアルな1枚となっている。
本作は、赤塚不二夫氏の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品。2015年10月〜16年3月までテレビアニメ第1期、17年10月〜18年3月まで第2期を放送。19年3月15日には劇場版『えいがのおそ松さん』を公開し、20年10月〜21年3月まで第3期が放送。22年7月には『おそ松さん〜ヒピポ族と輝く果実〜』、23年7月には『おそ松さん〜魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊り会〜』が全国公開され、25年7月〜9月に第4期が放送された。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優