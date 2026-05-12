セブン-イレブン、チョコチップ＆ホイップクリームに“埋もれる”サンドイッチ登場
セブン‐イレブン・ジャパンは、「セブン‐イレブンよくばりサンド」シリーズの新商品となる「セブン‐イレブンよくばりサンド チョコチップ＆ホイップ」（税込213.84円）を、全国のセブン‐イレブン店舗にて20日より順次発売する。
【写真】夢のような見た目…クリームとチョコレートに溺れるサンドイッチ
スイーツサンドには専用の「もも色のパン」を使用し、中具のホイップクリームには、チョコチップを入れ、表面にはあえて薄く削った「シェイブショコラ（削りチョコレート）」をぜいたくにトッピングすることで食感のアクセントを楽しめる。柔らかいホイップクリームと、薄いチョコレートが口の中で一体となってとろけることで、ホイップの味わいに変化をもたせた。
同社では、3月13日の「サンドイッチデー」にあわせてサンドイッチを全面的に刷新した。その中でも、新シリーズである「セブン‐イレブンよくばりサンド」は、ボリューミーな具材を2枚のパンで挟む「一組サンドイッチ」として、圧倒的な具材感と満足感を実現。価格も手頃で、手に取りやすいサンドイッチを提供している。
■担当者コメント
移動中など、スプーンや大きな容器が使いにくい場面でも、手軽にスイーツを楽しみたいという日常のニーズに寄り添い開発しました。片手で食べられる手軽さと甘いものを食べたいというスイーツニーズに応えられる満足感を両立させています。見た目の華やかさにもこだわり、自分へのちょっとしたご褒美として、手に取る瞬間からわくわくしていただけるような一品です。本商品で、皆様に少しでも幸せを感じていただけるとうれしいです。
【写真】夢のような見た目…クリームとチョコレートに溺れるサンドイッチ
スイーツサンドには専用の「もも色のパン」を使用し、中具のホイップクリームには、チョコチップを入れ、表面にはあえて薄く削った「シェイブショコラ（削りチョコレート）」をぜいたくにトッピングすることで食感のアクセントを楽しめる。柔らかいホイップクリームと、薄いチョコレートが口の中で一体となってとろけることで、ホイップの味わいに変化をもたせた。
■担当者コメント
移動中など、スプーンや大きな容器が使いにくい場面でも、手軽にスイーツを楽しみたいという日常のニーズに寄り添い開発しました。片手で食べられる手軽さと甘いものを食べたいというスイーツニーズに応えられる満足感を両立させています。見た目の華やかさにもこだわり、自分へのちょっとしたご褒美として、手に取る瞬間からわくわくしていただけるような一品です。本商品で、皆様に少しでも幸せを感じていただけるとうれしいです。