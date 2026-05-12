株式会社メカリンクは、冷却ユニットと送風システムを組み合わせたリュック型空冷ウェア「COOLER MASTER」を5月15日（金）に発売する。希望小売価格は税込2万1,780円。

外気を取り込んで風を送るファン付きウェアとは異なり、冷却ユニットで生成した冷気を循環させるポータブル冷却システム。気温が40℃近くに達する環境下では、従来のファン付きウェアでは冷却効果が限定的になる課題があったが、本製品は冷却ユニットを併用することで、外気温から最大－14℃の冷却性能（ユニット付近）を実現したとしている。

冷却システムには独自技術「TorCosys（Torso Cooling System）」を採用。背面のユニットから発生した冷気を、ウェア内部のエアダクトを通じて首元、背中、胴体の3箇所へ送る。冷却空気を循環させることで、直射日光下などにおける体表面温度の上昇を抑制するという。

電源は市販のモバイルバッテリーを使用する。風量は3段階で調整可能となっている。