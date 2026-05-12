食券機のトッピングボタンが30秒間押し放題……。そんな夢のような企画を実現した油そば屋「食券無双油そば 黒烏龍亭」が、5月29日から31日までの3日間限定で、渋谷サクラステージ404 Kitchenにオープンします。

「サントリー黒烏龍茶OTPP」と横浜の名店「中華そば 高野」によるコラボイベントです。（高野の「高」の字は、正しくははしごだか）会場では、人気ラーメンYouTuber・SUSURUさんが考案した特別コース「SUSURU盛」も提供されます。

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■ 30秒間押し放題！250万通り以上の組み合わせを生む「無双食券機」

本イベント最大の目玉は、好みのトッピングを思う存分盛る体験を実現した“無双食券機”。全24種類のトッピングを、制限時間30秒以内に好きなだけ「押し放題」できるシステムが採用されており、その組み合わせは250万通り以上にのぼります。

豚バラチャーシューや温玉といった定番から、エビフライ、クリームチーズ、冷凍カットイチゴなどの変わり種まで用意されており、まるでビュッフェのように自分だけのオリジナル“マシマシ”油そばを作ることが可能となっています。

提供メニューは「食券無双油そば」と「サントリー黒烏龍茶OTPP（350ml）」のセットで、価格は2500円（税込み）。特典としてオリジナルの「黒烏龍茶食券キーホルダー」がプレゼントされるほか、特製の「黒烏龍亭お盆」に載せて提供されるため、大迫力のビジュアルを写真に収めるのも良いでしょう。

■ 人気YouTuber・SUSURU考案の「SUSURU盛」も登場

時間制限の中で自分で選ぶのが難しいという方や、プロのおすすめを味わいたいという方のために、あらかじめトッピングが決められた3つの特別コース（各税込み2500円）も用意されています。

注目は、人気ラーメンYouTuberであるSUSURUさんが考案した「SUSURU盛」。SUSURUさんによると「パンチ重視で具材を豪快にトッピングし、食べ応えのあるアレンジに仕上げた」とのことで、こってりとした油そばとサッパリとした黒烏龍茶の相性を極限まで楽しめる一杯となっています。

このほか、「中華そば 高野」が監修したまとまりのある「和風盛」と、無双食券機の醍醐味とも言えるカオスな組み合わせを体現した「カオス盛」も選択可能となっています。

■ サントリー担当者と「高野」代表も太鼓判

今回のコラボレーションは、「マシマシ油そばと黒烏龍茶との相性抜群のタッグをお届けしたい」というサントリー担当者の熱い思いから実現しました。

監修を務めた「中華そば 高野」代表の高野伸伍さんも、「油そば×時間内食券押し放題というスタイルが初チャレンジで想像がつかない部分もありますが、だからこそお客様の反応が楽しみで、何か新しいことが起こせるのではないかとワクワクしています。『サントリー黒烏龍茶』と一体となりイベントを創り上げ、お客様に『驚き』と『笑顔』を届けます」と期待のコメントを寄せています。

本イベントの営業日時は、2026年5月29日および30日が10時30分から20時30分（ラストオーダー20時00分）、最終日の5月31日は10時30分から16時00分（ラストオーダー15時30分）までとなっています。

事前の予約は実施しておらず、混雑状況によっては待ち時間や売り切れが発生する場合があるとのこと。なお、支払いは現金のほか、クレジットカードや各種キャッシュレス決済に対応しています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051208.html