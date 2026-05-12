住友電気工業 <5802> [東証Ｐ] が5月12日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比39.3％増の4312億円に拡大し、27年3月期は前期比0.2％増の4320億円とほぼ横ばいを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、増益になる。



同時に、前期の年間配当を118円→154円(前の期は97円)に増額し、今期は39円とし、6月30日割当の株式分割を考慮した実質配当は1.3％増配とする方針とした。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比38.8％増の1548億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の9.2％→10.3％に改善した。



株探ニュース