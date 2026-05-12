リーガロイヤルホテル東京は、「サヴール・ド・フランスビュッフェ」を5月1日から6月30日まで開催する。

ライブキッチンでは平日ランチに南フランス・ニース発祥の甘く炒めた玉ねぎとアンチョビ、オリーブをのせたピサラディエール、土休日のランチとディナーにクロックムッシュなどを用意する。料理はマルセイユの魚介スープ料理「アンコウのブイヤベース仕立て」やりんごを使ったソースが特徴のノルマンディー郷土料理「チキンのロースト オージュ谷風クリームソース」、「ツナといんげん豆のニース風サラダ」、「パプリカとベーコンのキッシュ」、「イイダコのセート風煮込み」、「豚肉のロースト」、「ジャガイモのポタージュ パルマンティエ」などをそろえた。

場所はダイニング フェリオ。ディナーは5月6日と9日から6月28日までの土日限定。提供時間はランチが午前11時から午後2時半までの90分制、ディナーが午後5時から9時までの120分制。料金は中学生以上4,200円から、65歳以上3,900円から、小学生2,100円から、4歳から6歳まで1,100円から。税・サービス料込。