かつてはバッテリコーチとして山本と共闘「長く接してきた」

DeNAは12日、山本祐大捕手とソフトバンクの尾形崇斗投手、井上朋也内野手との2対1のトレードを発表した。同日には横浜スタジアムでDeNAの相川亮二監督が取材に応じ、電撃トレードについて「個人的な感情はある」などと胸中を語った。

「今回、山本選手がトレードになったっていうところで、僕らとしてはやることは変わらなくて、ここにいるメンバー、ベイスターズのメンバーで最後まで戦い抜くというところで、これはまたみんなと培った中で、今日からまた戦うというだけです」



DeNAではバッテリーコーチを務めていたこともあり、山本は“教え子”の一人でもある。それだけに「個人的な感情は当然僕もあって、このチームで1番長く接してきた選手ですし、バッテリーコーチ時代からいろんなことを目指して一緒にやってきたので、当然寂しさはありますけど、あいつのことなんで、どこに行ったって素晴らしい選手でいると思うので、それをこれからも応援します」とエールを送った。

主力の捕手が抜けるが「（試合に）出ていく選手がその日のベイスターズのベストメンバーだと僕は常々言っていますし、変わらずその日勝つためにベストを尽くす」と強調した。ソフトバンクから新たに加わる尾形、井上については「見てわかるように、ポテンシャルがすごくある2人だと思っているので、（尾形は）これから当然先発で調整してもらうことになる。井上選手は長打を期待できる選手と認識しているので、これからそういう調整をしてもらいたいなと思います」と期待を寄せていた。（Full-Count編集部）