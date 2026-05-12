ノンスタ井上、新幹線で驚き 何百回と乗っているけど「初めて見た！！」
お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介(46)が12日、自身のXを更新。「初めて見た」と驚き、新幹線の表示を紹介した。
【写真】「こんなのあるの？！」ノンスタ井上が驚いた“新幹線”
投稿で「こんな新幹線あるんだね^_^何百回と新幹線乗ってるけど初めてみた！！」と、新幹線の表示の写真を投稿。「修学旅行 Reserved Train」と表示されており、「新幹線を貸し切れる学校って凄い」「グリーン車に乗れる生徒さんの条件とかあるのかなぁ！？」とつづった。
この投稿に、多くのSNSユーザーが反応。「通ってた高校、マンモス高だったので1編成丸々貸し切り」「昔は普通にありましたねぇ」「僕も乗ったことあります」「中学の時乗りましたなぁ……座席にも当たり外れがあって。自分らは当たりの指定席ハズレは喫煙車www」「これ乗れた学生、一生の思い出になるだろうな」など、さまざまな声が寄せられた。
【写真】「こんなのあるの？！」ノンスタ井上が驚いた“新幹線”
投稿で「こんな新幹線あるんだね^_^何百回と新幹線乗ってるけど初めてみた！！」と、新幹線の表示の写真を投稿。「修学旅行 Reserved Train」と表示されており、「新幹線を貸し切れる学校って凄い」「グリーン車に乗れる生徒さんの条件とかあるのかなぁ！？」とつづった。
この投稿に、多くのSNSユーザーが反応。「通ってた高校、マンモス高だったので1編成丸々貸し切り」「昔は普通にありましたねぇ」「僕も乗ったことあります」「中学の時乗りましたなぁ……座席にも当たり外れがあって。自分らは当たりの指定席ハズレは喫煙車www」「これ乗れた学生、一生の思い出になるだろうな」など、さまざまな声が寄せられた。