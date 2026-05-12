初Vのレイタンが5億6000万円獲得 松山英樹は27位【米国男子賞金ランキング】
米国男子ツアー「トゥルーイスト選手権」「ワンフライト・マートルビーチ・クラシック」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
〈写真〉右足をグイッと引く！ これが世界1位の最強スイング
シグネチャー大会のトゥルーイスト選手権でツアー初優勝を挙げたクリストファー・レイタン（ノルウェー）が、賞金360万ドル（約5億6500万円）を獲得。今季通算を500万9729ドル（約7億8600万円）として、46人抜きとなる8位にジャンプアップした。松山英樹は3万7000ドル（71位）の獲得にとどまり、20位から27位に後退。45位タイで大会を終えた久常涼も26位から31位に順位を落とした。裏大会のワンフライト・マートルビーチ・クラシックで今季自己ベストの13位に入った中島啓太は、賞金7万6000ドル（約1190万円）を獲得。182位から163位に浮上した。1179万4670ドル（約18億5200万円）を稼いでいるキャメロン・ヤング（米国）がランキング1位をキープ。2位にマシュー・フィッツパトリック（イングランド）、3位には世界1位のスコッティ・シェフラー（米国）が続いた。
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