＜大相撲五月場所＞◇三日目◇12日◇東京・両国国技館

【映像】“背筋ピン”で鎮座するミュージシャン（寄り）

まだ観客もまばらな午前9時過ぎの両国国技館。新弟子たちが初めて土俵に上がる「前相撲」において、朝一番から背筋を伸ばし、正座で鎮座するミュージシャンの姿が中継に映し出され、「えぇ！ 前相撲からいる」「なんで前相撲に」などネットが騒然となった。

その人物とは、マンボミュージシャンとして知られるパラダイス山元。ラテン系音楽ユニット「東京パノラママンボボーイズ」での活動のほか、グリーンランド国際サンタクロース協会公認のサンタクロース、さらには会員制餃子店「蔓餃苑」のオーナーなど、多彩な顔を持つ人物だ。好角家としても有名で、特に「伊勢ヶ濱部屋推し」としてファンの間では広く知られている。

山元氏は、この日の午前9時過ぎに自身のX（旧Twitter）で「大相撲 五月場所 [三日目] 前相撲が楽しみです！」とはやる気持ちを投稿。言葉通り、新弟子たちがぶつかり合う前相撲の開始から向正面に鎮座した。

正座で前相撲を見守る山元氏は取組ごとに温かい拍手を送り、未来の関取たちを真剣な眼差しで見守っていた。関取の取組まで数時間あるこの時間帯からの“出勤”に、ABEMAファンやXでは驚きの反応が続出。「えぇ！ 前相撲からいる」「なんで前相撲に」「パラダイスさん朝から早いね」「翠富士のチケットホルダーw」「本当に好きなんだね」などの反響が相次いだ（ABEMA／大相撲チャンネル）