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YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が「一人暮らし会社員の平日ごはん｜自分の為に作る！目玉焼き定食とおにぎり弁当、仕事終わりの晩ご飯」を公開した。動画では、一人暮らしの会社員であるしゅんさんが、平日の朝食、お弁当、夕食を手際よく自炊するルーティンを紹介している。



朝の6時に起床したしゅんさんは、朝食に「目玉焼き定食」を作る。フライパンで目玉焼きを2つ焼き、わかめ、ほんだし、味噌にお湯を注いで即席のお味噌汁を完成させた。合計約140円というこの朝食に、しゅんさんは「目玉焼き醤油まぜまぜご飯」にして食べるのが小学生の頃からの定番だと語っている。



続いて、会社に持っていくお弁当には、「わさびマヨチーズおにぎり」を作る。塩コショウと醤油で味付けした炒り卵に、マヨネーズ、わさび、クリームチーズを混ぜ合わせた特製の具を、ほんだしを混ぜたご飯で握る。合計約150円で、2つのおにぎりが完成した。



仕事から帰宅した午後6時半過ぎには、夕食の「鶏肉とカボチャのピリ辛炒め」を作る。片栗粉をまぶした鶏肉を焼き、レンジで温めたカボチャと玉ねぎを加え、みりん、料理酒、醤油、味噌、コチュジャン、マヨネーズで味付けする。合計約400円の夕食を味わいながら、「子供の頃はカボチャなんてお米に絶対に合わないと思っていましたが、大人になるとある時気が付く。カボチャは米に合う！」と本音をこぼしている。



日々の食費を抑えながらも、満足感のある食事を作る工夫は、一人暮らしの自炊生活を続ける上で大いに参考になりそうだ。忙しい平日を乗り切るためのアイデアとして、日々の献立に取り入れてみてはいかがだろうか。