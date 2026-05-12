『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』でスペシャルメニュー提供開始　新オリジナルグッズも登場

『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』のスペシャルメニュー提供および新たなオリジナルグッズの販売が開始された。

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100％ドラえもん＆フレンズ in 東京 製作委員会（テレビ朝日、藤子プロ、小学館、ADKエモーションズ、シンエイ動画、小学館集英社プロダクション）が、AllRightsReserved（ARR）の特別協力のもと展開する本イベント。5月11日より、東京ドリームパーク6F「UMIKAZE KITCHEN」にてドラえもんスペシャルメニューの提供が始まっている。

スペシャルメニューは日本会場オリジナルの4種のドラえもん「柴犬」「おにぎり」「おすもう」「桜」をモチーフにした全4種。「柴犬ドラえもんのごちそうプレート」（2,480円）はチキンライスやハンバーグなどを一皿に盛り合わせたプレート。「おにぎりドラえもんのにぎにぎセット」（1,780円）は鮭とツナマヨのおにぎりに人気のおかずを添えた和風セット。「おすもうドラえもんのどすこい！かき氷」（1,080円）はブルーハワイとヨーグルトソースを合わせ、中にみつ豆が入った特製かき氷。「桜ドラえもんのふわふわいちごミルク」（980円）は練乳ミルクにホイップとソースを重ねた一杯となる。

あわせて、イベント会場内グッズエリアでは新たなオリジナルグッズ3ラインナップの販売が開始される。「100％ドラえもん＆フレンズ オリジナルクッキー缶」（2,530円）は、クッキー缶で人気の青山デカーボとのコラボ商品。蓋面にはダイヤカットを施し、中央に「100％友達あつめすず」を身につけたドラえもんを配置。側面には会場で出会える28種類のドラえもんがデザインされ、「どこでもドア」をモチーフにした透明ケースに収められている。ひみつ道具「100％友達あつめすず」をモチーフにしたチャームも付属。

「スマホストラップ」（全2種・2,970円）は2色展開で、日本会場オリジナルドラえもん2種類が付属し付け替えが楽しめる仕様。「ジッパーバッグ」（3枚入り・660円）は、本イベントのキービジュアル2種類とドラえもんをモチーフにした総柄セットの3枚組となっている。

なおスペシャルメニューはイベントチケットを持たない来場者も利用可能だが、グッズ購入には有料チケットが必要となる。

また、YouTubeでは『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』で出会えるドラえもんに関連するエピソードを期間限定配信中。配信期間は4月27日18時から5月26日18時まで。配信タイトルは「ホカホカ雪で雪合戦」「トランポリンゲン」「タイムピストルで“じゃまもの”は消せ」「のび太vs武蔵 厳流島ちょっと前の戦い」の4本。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）