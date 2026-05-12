「アヤセは絶好調の域にある」フェイエ指揮官が太鼓判。“三拍子”揃った上田綺世は４年前と異なる充実感と共にＷ杯を迎える【現地発】

「アヤセは絶好調の域にある」フェイエ指揮官が太鼓判。“三拍子”揃った上田綺世は４年前と異なる充実感と共にＷ杯を迎える【現地発】