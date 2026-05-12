“令和最狂のコンプラ女”天羽希純、爽やか美ボディ披露 『スピリッツ』約1年ぶり登場で限界突破宣言
“令和最強のコンプラ女”としてSNSで話題を集める天羽希純が、約1年ぶりに『週刊スピリッツ』（小学館／発売中）に登場。今回の登場は表紙掲載での起用となり、グラビアとしては久々の本格撮影となる。
【別カット】『週刊スピリッツ』で美ボディを披露する天羽希純
天羽はアイドルグループ『#2i2』のメンバーとして活動し、全国7都市を巡るラストツアーを経て2025年12月6日にSHIBUYA O-EASTでのラストライブをもって解散。現在はバラエティやグラビアを主軸に、マルチタレントとして活動している。1月発売の3rd写真集『BONUS』は1週間で重版が決定。2月からはラジオアプリGERAで番組『天羽希純の爛漫JUNKIE』もスタートし、発信の場を広げている。
今回の撮影は海辺のスタジオで実施された。天羽は「またスピリッツさんに載れるんだ」と喜びを語り、海が一望できるロケーションに感動したという。窓の外を散歩する人々を見て「水着姿と目が合ったらどうなるのか」と想像しながら撮影に臨んだと明かし、開放感あふれる環境を楽しんだ。
衣装は海辺の雰囲気に合わせ、普段より布面積が多めのスタイリングにも挑戦。セクシーさを表現するため、ポージングや表情に工夫を重ねた。爽やかさの中にも自身らしさを込めた内容となっている。
撮影後にはスタッフとともにカレーを食べたエピソードも披露。海を眺めながらの食事に加え、さざなみのBGMを流す演出もあり、「学生時代の合宿のようだった」と振り返った。和やかな雰囲気の中で作品を締めくくった。
最後に天羽は、体調不良で心配をかけたことに触れつつ、現在は元気であると報告。「2026年もギリギリを攻めながら限界突破で頑張る」と宣言し、さらなる活躍への意欲を示した。
【別カット】『週刊スピリッツ』で美ボディを披露する天羽希純
天羽はアイドルグループ『#2i2』のメンバーとして活動し、全国7都市を巡るラストツアーを経て2025年12月6日にSHIBUYA O-EASTでのラストライブをもって解散。現在はバラエティやグラビアを主軸に、マルチタレントとして活動している。1月発売の3rd写真集『BONUS』は1週間で重版が決定。2月からはラジオアプリGERAで番組『天羽希純の爛漫JUNKIE』もスタートし、発信の場を広げている。
衣装は海辺の雰囲気に合わせ、普段より布面積が多めのスタイリングにも挑戦。セクシーさを表現するため、ポージングや表情に工夫を重ねた。爽やかさの中にも自身らしさを込めた内容となっている。
撮影後にはスタッフとともにカレーを食べたエピソードも披露。海を眺めながらの食事に加え、さざなみのBGMを流す演出もあり、「学生時代の合宿のようだった」と振り返った。和やかな雰囲気の中で作品を締めくくった。
最後に天羽は、体調不良で心配をかけたことに触れつつ、現在は元気であると報告。「2026年もギリギリを攻めながら限界突破で頑張る」と宣言し、さらなる活躍への意欲を示した。