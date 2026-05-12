『オモウマい店』“総重量1キロ”ケチャップライスチキンカツ950円「軽食喫茶だけど重食喫茶」
きょう12日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後7：00〜)に、「心潤すモイスチャーママ」が登場する。
【オモウマ写真】「こんなおいしいもんが…」うなるドライカレー（700円）
福岡・飯塚市にある老舗の軽食喫茶。「こんなおいしいもんがあるんや」と常連がうなった人気メニュー「ドライカレー」（700円）は、タマゴ、豚ひき肉、タマネギをごはんとともに炒めた後、塩やカレー粉などで味付けし、隠し味にケチャップを加えたもの。
「カレーライス」（650円）は、タマネギを30分炒めてトロトロにし、4種類のスパイス入りカレー粉と具材を加え2時間煮込む。そこからさらにコクを出すため、一晩寝かせて提供する。わかめとツナが決め手の「ツナわかめ焼き飯」（750円）や、総重量1キロの「ケチャップライスチキンカツ」（950円）もリピーター続出の飽きが来ない味。お店の大半の料理に使われるブラックペッパー＆ガーリックパウダーが味の秘けつとなっている。
どの料理もサラダ付き、ごはん2合以上のボリュームで「軽食喫茶だけど重食喫茶」と客が評するこの店は、「棺桶も2人で一緒に入る」と店主が話すほど仲むつまじい夫婦二人三脚で切り盛り。
接客や配膳を担う店主の妻は客の様子に常に気を配っており、お水が少なくなればすぐに注ぎにいく。そのため、「喉が渇くことはない」と客が感心するほど。「お水ぐらいは腹いっぱい」と奥さんが笑うように、店主夫婦のオモてなしの心がコップの水にもあふれている。
このほか、なすび総本店の最新映像を届ける。
【オモウマ写真】「こんなおいしいもんが…」うなるドライカレー（700円）
福岡・飯塚市にある老舗の軽食喫茶。「こんなおいしいもんがあるんや」と常連がうなった人気メニュー「ドライカレー」（700円）は、タマゴ、豚ひき肉、タマネギをごはんとともに炒めた後、塩やカレー粉などで味付けし、隠し味にケチャップを加えたもの。
どの料理もサラダ付き、ごはん2合以上のボリュームで「軽食喫茶だけど重食喫茶」と客が評するこの店は、「棺桶も2人で一緒に入る」と店主が話すほど仲むつまじい夫婦二人三脚で切り盛り。
接客や配膳を担う店主の妻は客の様子に常に気を配っており、お水が少なくなればすぐに注ぎにいく。そのため、「喉が渇くことはない」と客が感心するほど。「お水ぐらいは腹いっぱい」と奥さんが笑うように、店主夫婦のオモてなしの心がコップの水にもあふれている。
このほか、なすび総本店の最新映像を届ける。