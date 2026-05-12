愛情あふれる女の子とわんこの光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で11万回再生を突破し、「頼もしくて可愛い」「なんて優しいんだろう」「幸せが溢れている」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：1歳の女の子が『大型犬が落ち込んでいる』と察した結果→言葉の壁を超えた『尊い光景』】

大事なボールがソファの下に…

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんは、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、1歳の女の子『ほの』ちゃんの仲睦まじい姿を紹介しています。うにくんとおからちゃんは、この日もお気に入りのボールを巡って元気いっぱいにワンプロ中。楽しそうにじゃれ合う姿を、ほのちゃんがニコニコしながら見守っていたそうです。

にぎやかな時間を過ごしたあと、おからちゃんはボールをくわえたままウトウト。しかし、ふとした拍子にその大事なボールがソファの下へコロコロ…。届きそうで届かない絶妙な場所へ入り込んでしまったのです。おからちゃんは困ったような顔でソファの下を見つめたそう。楽しかった空気が一転、「どうしよう…」という空気に包まれたといいます。

小さな救出隊が出動♪

すると、その様子を見ていたほのちゃんが立ち上がりました。「おからちゃんのボールを取ってあげたい！」と思ったのか、まずはパパに向かって腕まくりをするようアピール。やる気満々な姿がなんとも頼もしかったそうです。

袖をまくって準備万端になると、勢いよくソファの下へ腕を突っ込み、ボール救出に挑戦。しかし、小さな手ではなかなか届かず、何度も体勢を変えながら必死に頑張っていたのだとか。一方のおからちゃんは、ソファに頭を押し付けながらしょんぼり。まるで「私のボール…」と落ち込んでいるようだったといいます。

そんな中、うにくんだけはどこかマイペース。別のおもちゃを持ってきて、「これで遊べば？」と言いたげな自慢顔を見せていたそうで、その自由すぎる行動も笑いを誘いました。

最後はみんなで大歓喜

なかなかボールが取れず苦戦していたところで、ついにパパがサポートに入ります。棒を使って慎重にボールを手前へ引き寄せると、あと少しのところまで移動。そこで最後の仕上げを任されたのが、やはりほのちゃんでした。

どうしてもおからちゃんを助けてあげたかったほのちゃんは、再びソファの下へ手を伸ばし、ついにボールをキャッチ。無事に取り出したボールをおからちゃんへ渡すと、その場は一気に大盛り上がりになったそうです。

おからちゃんもうれしそうにボールをくわえ、みんなで部屋中を駆け回って大はしゃぎ。小さな女の子とわんこたちが力を合わせた、心温まる救出劇となりました。

この投稿には「誰かのために動けるほのちゃんが偉い」「やる気マンマンな腕まくり可愛い」「みんなの優しさが爆発してますね」などの温かなコメントが寄せられています。

うにくん＆おからちゃん＆ほのちゃんの微笑ましい日常は、YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。