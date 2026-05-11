5月6日朝、福島県の磐越自動車道で発生した北越高校・男子ソフトテニス部の部員を乗せたマイクロバスの事故で17歳の男子高校生が死亡したほか20人が負傷した。北越高校は10日夜に2回目の記者会見を開き、事故の焦点となっている“バス手配の経緯”について部活動の顧問が自ら説明した。

■バス運行会社「レンタカーと運転手の手配を依頼された」

大型連休最終日の5月6日。磐越自動車道で発生した事故で、北越高校男子ソフトテニス部の稲垣尋斗さん(17)が死亡したほか、20人が負傷した。



このバス事故で、福島県警は運転手の若山哲夫容疑者(68)を過失運転致死傷の疑いで逮捕した。



この事故をめぐり、焦点の一つとなっているのが、高校側がバスをどう手配したかという点だ。

若山容疑者が運転していたのは、五泉市の蒲原鉄道が手配した白ナンバーの“レンタカー”で、若山容疑者は蒲原鉄道の社員ではなかった。



その理由について、蒲原鉄道は、「学校からレンタカーを使って送迎したいというお話をいただいた。マイクロバスのタイプになると普通の自動車免許では運転ができないということで、ドライバーの紹介もいただけないかということだったので、運転できる人間を紹介して今回の運行に至った」と説明している。

■顧問「レンタカーと運転手の手配を依頼したことはない」

10日夜の会見には、男子ソフトテニス部の顧問・寺尾宏治氏が出席し、事故について謝罪したうえで、蒲原鉄道とのやり取りについて説明した。



「私は4月11日に蒲原鉄道の金子氏に今回の遠征のバスの運行を依頼しました。金子氏は長年にわたり学校に出入りしている営業担当者であり、これまでに何度もバスの運行を依頼したことがあります。私は遠征の日にち、行き先、乗車人数を電話で伝え、金子氏もこれを了承しました。その際に私が金子氏に対して、費用を安く抑えたいからレンタカーを手配してほしいと依頼したことはありません。また、運転手の紹介を依頼したこともありません。私としては蒲原鉄道にバスの運行を依頼したとの認識であり、バスは蒲原鉄道のバス、運転手は蒲原鉄道の運転手であると認識していました」

寺尾氏とバス会社側の意見の食い違いが改めて浮き彫りとなった。この点について、寺尾氏は過去のやりとりにも言及した。



「費用については、世間話として『高くなったよね』といった話を過去にしたことはあります。ただ、例えば今回の遠征について、電話で『安くしてほしい』『レンタカーにしてほしい』といったことは一切申し上げておりません」



しかし、当日現場に来たのは、蒲原鉄道のバスではなく、レンタカーだった。寺尾氏は営業担当者を信頼しており、ナンバーを確認せず、疑問を抱かなかったという。

■事故現場から現金3万3000円が入った封筒見つかる

さらに、会見では新たな事実も判明した。



事故現場で、運転手のものとみられる荷物の中から封筒が見つかり、『手当』『高速（カードにて）』『ガソリン』と記載され、現金3万3000円が入っていたという。



蒲原鉄道は「会社として運行していない」とし、営業担当者が協力した形でレンタカー代を学校から預かり、そのまま支払っただけで手数料は取っていないと説明。白バス行為は否定している。



一方、学校側は“蒲原鉄道の担当者から運転手に渡されたと思われる手当の封筒”として、学校が貸し切りバスを依頼したことを裏付けるものとして警察に提出したと明らかにした。

■過去の請求書は“2種類”…顧問は内訳認識せず

事故後、学校側が過去の請求書を精査した結果、項目に『貸切バス』と書かれたものと、『レンタカー代・人件費』と記載されたものの2種類が存在していたことが判明。



しかし、寺尾氏は請求書の金額だけを確認し、内訳やその違いについては認識していなかったという。



また、学校側とバス会社側がバスの運行書や契約書を取り交わされていなかったことも明らかとなった。



この点について、灰野校長は「本校の安全に関わる契約や、あるいは実際の運行に関する事項を部活動任せにして、学校としてしっかりと管理する体制に重大な不備があった」と学校側の管理体制への不備を認めた。



他の部活動でも顧問が個人名でレンタカーを借りて自ら運転して遠征に向かうケースがあったことも確認されていて、学校側は今後、学校が主導して見積書・契約書を取り交わす手続きを整備すること、安全管理体制全体を見直す方針を示した。

■“白バス”行為繰り返されていたか…警察が捜査進める

会見の前に開かれた部員の保護者を集めた説明会では「寺尾氏が同乗していれば事故を防げた」との意見が出るなど厳しい声が相次いだ。



部活動に励む17歳の男子高校生がなぜ命を落とさなければいけなかったのか…福島県警は学校とバス運行会社の間で違法な旅客輸送、いわゆる“白バス”行為が繰り返されていたとみて捜査を進めている。



部活動の遠征をめぐる移動手段の手配やそのあり方が、改めて厳しく問われている。