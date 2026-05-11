俳優で歌手の山下智久（41）が、10日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。主演を務めたフジテレビ系ドラマ「コードブルー」シリーズで共演の浅利陽介（38）がVTR出演し、山下との顔合わせを振り返った。

山下は同ドラマのキャストとの交流が続いていることを明かし「浅利陽介は生意気だったんですよ。顔合わせのときにポッケに手つっこんで『おざっす』みたいな。お前年下だろと思ったんですけど、やればやるほど、会えば会うほど、良いやつなんですよ」と浅利の人柄を明かした。

浅利は「会ったときは『あ！ 山Pだ！』ですね。もう活躍されているスターの方だったんで。見たまんまの山Pが来たって感じですね」と明かした。「僕の態度があんまり良くなくて。“チッス”みたいなあいさつをしたっていう、僕も粋がってたんで、先輩に対して『チッス』はないなという風に反省しておりますけども」と苦笑いで振り返った。

浅利は「でも向こう（山下）もとげとげしかったですよ。もうちょっと人とうまくしゃべったら？ というような。いわゆる人見知りなんですよ、とにかく」と語った。