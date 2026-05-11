歌手の吉川晃司（60）が11日、公式サイトを更新。16日の東京公演および30日の千葉公演を延期すると発表した。左目の緊急手術を行い、当面の間は激しい運動などを制限する必要があるため。

同サイトで「いつも吉川晃司を応援いただきありがとうございます。吉川は、先日5月4日に左目の眼内レンズ再固定の緊急手術を受けました。一昨年の手術の際に、レンズを固定する毛様体筋肉の損傷が確認されていたのですが、今回検査にて損傷が更に進行していることが分かり、レンズを支えきれず眼底に沈んでしまうと失明の危険性があるため、緊急の手術となりました」と、吉川が左目の緊急手術を受けたことを明かした。

手術は無事に成功したが、「しばらくは激しい運動は控える等の制限があるため、予定しておりました下記の公演につきましては開催を延期させていただきますことをお知らせいたします」と発表。これにより、5月16日にSGC HALL ARIAKEで開催予定だった「OFFICIAL FAN CLUB “K2” presents K2 Member’s Night」および同30日に市川市文化会館で開催予定だった「KIKKAWA KOJI LIVE 2026 Higher & Higher Tour」の2公演の延期を伝えた。

来場予定者へ「楽しみに待っていてくださった皆様には大変ご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「何卒ご理解いただけますようお願いいたします」と呼びかけた。