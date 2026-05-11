「衝撃的な番狂わせ」張本美和、王曼┐ら歴史的勝利　中国メディアからも賛辞止まず「年齢をはるかに超える精神力の強さを見せつけた」

張本は決勝の第1試合で世界2位の王曼碰を下した(C)Getty Images

英国・ロンドンで行われていた卓球の世界選手権団体戦で、日本女子は決勝で中国と対戦し、2‐3で敗れ銀メダルに終わった。6大会連続で同じカードとなった決勝で、日本はまたも悔し涙を飲んだ。だが、1番手として臨んだ張本美和（世界ランク5位）が、中国の王曼碰（世界ランク2位）を下すという快挙を成し遂げており、金メダルには届かなかったものの、卓球大国を相手に大きな爪痕を残す大会となった。

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張本が1、2ゲームを連取すると、王曼碰が意地を見せ3、4ゲームを奪い返すという、第1試合からもつれる展開となった。迎えた最終第5ゲーム、序盤からリードを奪ったのは張本。積極的に強打を打ち込み、さらにチキータでも鋭くコースを突き、ポイントに繋げていった。ゲーム終盤には、ネットインのボールにも動じず強烈なスマッシュで弾き返す場面もあり、張本は気迫で上回り続けた。最後は11-4のスコアで張本が制している。

張本は王曼碰に対して、これが実に12度目の対戦での初勝利。55年ぶりの世界制覇を目指した日本チームに大きな勢いをもたらす初戦での勝利となった。

そして、この試合で展開された日本女子のエースの戦いぶりは、中国国内でも大きな話題に。中国のポータルサイト『捜狐』は5月11日、張本が王から上げた勝利について、「衝撃的な番狂わせ」「11連敗を止め、この一戦で対戦の歴史を書き換えた」などとレポートしている。