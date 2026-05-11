卓越したセンスでお店だけではなくテレビや書籍、YouTubeで人気を集める料理人・笠原将弘さん。今回は、笠原さんのYouTubeでもとくに人気の高い「絶品ハンバーグ」レシピをご紹介します。肉汁を生かした特製ソースがポイントです。トマトとブロッコリーを使った簡単和風副菜も。

【再生回数299万回超】ふっくらジューシー！みんな大好きハンバーグ

一緒にYouTubeをやっている高橋くんのお兄さんに捧げる、笠原流ハンバーグの最高峰レシピ。

焼いたあとのうま味たっぷりの肉汁でつくる、“全部大さじ1”の特製ソースも絶品です！

●和風ハンバーグ

【材料（2〜3人分）】

合いびき肉 300g

タマネギ 1／2個

サラダ油 大さじ2

A［塩ふたつまみ みりん大さじ1］

塩 小さじ1／2

B［コショウ少し 溶き卵1／2個分 トマトケチャップ小さじ2 パン粉、牛乳各大さじ2］

C［水、酒各大さじ3］

D［みりん、酒、しょうゆ、トマトケチャップ、粒マスタード、はちみつ各大さじ1］

大根おろし 100g



【つくり方】

（1） タマネギはみじん切りにする。フライパンにサラダ油大さじ1を中火で熱し、タマネギを入れ、Aを加えてしんなりするまで炒め、冷ましておく。

（2） ボウルに冷たいひき肉を入れて塩を加え、しっかりと練る。（1）、Bを加え、白っぽく粘りが出るまで練り、4等分にする。

（3） フライパンにサラダ油大さじ1弱をひき、手にサラダ油少し（フライパンにひいた残り）をつけて（2）を円盤形に成形して並べる。中央をへこませて中火にかけ、フタをして2分ほど焼く。

（4） 焼き色がついたら裏返してさらに2分焼く。Cを加えてフタをし、5分ほど蒸し焼きにする。火を止めて2分ほどおき、余熱で火を入れる。

（5） ハンバーグを取り出し、フライパンにDを加えてひと煮立ちさせ、「全部大さじ1ソース」をつくる。

（6） 器に盛って（5）をかけ、大根おろしを添える。以下で紹介する「ブロッコリーとトマトのおかかマヨネーズあえ」を添えるのもおすすめ。

［1人分453kcal］

●ブロッコリーとトマトのおかかマヨネーズあえ

【材料（つくりやすい分量）】

【つくり方】

ブロッコリー 1／2個 ミニトマト 5個 塩 ひとつまみ A［マヨネーズ大さじ2 カツオ節少し］

（1） ブロッコリーは小房に分けてさっとゆで、塩をふって冷ます。

（2） ミニトマトはヘタを除いて横半分に切る。

（3） ボウルに（1）と（2）を入れて合わせ、Aを加えてさくっとあえる。

［全量213kcal］

【賛否両論】笠原将弘の料理のほそ道

※登録者・再生回数は2026年2月時点の数字です

※掲載するレシピは、一般的な調理道具で調理することを想定しています。特別な道具を使用する場合は、商品の使用説明書に従ってください

※おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう