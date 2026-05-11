ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）フィギュアスケートペアで日本初の金メダルに輝いた「りくりゅう」こと、三浦璃来（24）木原龍一（33）組が、11日放送のTBS系「テレビ×ミセス」（午後8時55分）に登場する。引退会見後、初のバラエティー出演となる。

3人組バンド、Mrs．GREEN APPLEの冠番組。放送では栄光の裏でりくりゅうを支えた「人生ベストソング」をテレビ初公開する。ミセスの楽曲もランクインし、音楽にまつわる秘話が飛び出す。

2人1組でポーズのシンクロを目指す新ゲーム「シンクロジェスチャーゲーム」もスタートする。絆が試される中、りくりゅうペアが奇跡のシンクロを連発。ミセスチームは珍ポーズ連発で波乱を呼ぶ。おなじみの「巨大ジェンガ対決」では、りくりゅうペアは華麗なリフトとジャンプで攻略を目指す。

「名曲×スミス」のコーナーには森山直太朗（50）が登場し、「生きてることが辛いなら」をミセスとコラボ歌唱する。森山は「大森さんのパワフルな表現はこれまでも感じていましたが、今回一緒に歌ってみて、繊細でセンシティブな表現がとても上手なんだなと、僕自身も多くの学びがありました。僕も存分に楽しませていただいたので、ぜひ皆さんも期待して楽しんでいただけたらうれしいです」とコメントした。