ご祈祷中に起きた可愛すぎるアクシデントが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で63万2000回再生を突破し、「ナムナムしてて可愛い」「慌てるの草」「ご利益ありそう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ご祈祷に参加した犬→住職さんが『大きな声』を出した、次の瞬間…驚いて見せた『人のような反応』】

ご祈祷に参加した犬

TikTokアカウント「honshojikyoto」の投稿者さんは、『ゴン太』ちゃん、『ソラ』ちゃんという可愛いわんこたちの姿を紹介しています。今回の主役は、ゴン太ちゃん。

この日、ゴン太ちゃんは、お寺で行われていたご祈祷に参加していました。

静かな空気が流れる中、きちんと椅子に座っていたそうですが、途中でなぜかスイッチが入ってしまった様子。隣にいた人の方へ体を向けると、すっと立ち上がり、前足を上下に動かし始めたのだとか。

その姿はまるで、お祓いをしている住職さんのよう。しかも動きが妙に堂に入っており、「ちゃんと儀式をしている感」が漂っていたそうです。

周囲も思わずクスッとしてしまうほど自然な動きで、ゴン太ちゃんも前足の動きに力が入ります。あまりにも人間らしい振る舞いに、「中に人が入っているのでは？」と思ってしまうほど…。

突然の大声に驚いて…

ところが、ご祈祷が進むにつれて住職さんの声が大きくなった瞬間、ゴン太ちゃんの様子が一変。さっきまでノリノリで「お祓いポーズ」をしていたのに、突然ピタッと動きを止めたそうです。

その表情はどこか気まずそうで、「えっ、もしかして怒られた…？」と反省しているかのよう。

しばらく固まったあと、住職さんの様子を凝視しながら、ゆっくりと椅子へ座り直したのだとか。その動作まで妙に人間くさく、まるで注意された子どものようだったといいます。

調子に乗っていたのに急に我に返る姿がなんとも愛らしく、見ているだけで笑顔になってしまうワンシーンなのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「怒られたと思ったかなw」「座り直すのお利口さん」「この子の祈祷してもらおうかしら」などさまざまなコメントが寄せられました。

お寺で暮らす看板犬たち

ゴン太ちゃんとソラちゃんは、お寺で暮らす「寺犬」として活躍しているそうです。ご祈祷に参加して場を和ませる一方で、普段は広いお庭を元気いっぱいに冒険。

のびのびと走り回ったり、気になる場所を探検したりして楽しく過ごしているのだとか。立派なお勤めと無邪気な日常、そのギャップも魅力的な2匹です。

TikTokアカウント「honshojikyoto」には、ゴン太ちゃん＆ソラちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「honshojikyoto」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。