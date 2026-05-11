11日10時現在の日経平均株価は前週末比314.34円（0.50％）高の6万3027.99円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1115、値下がりは401、変わらずは50と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはキオクシア <285A>で、日経平均を97.62円押し上げている。次いでコナミＧ <9766>が77.94円、フジクラ <5803>が54.51円、ソニーＧ <6758>が52.29円、東エレク <8035>が30.17円と続く。



マイナス寄与度は121.89円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が74.02円、ファストリ <9983>が18.5円、任天堂 <7974>が16.63円、ダイキン <6367>が15.92円と続いている。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は食料で、以下、鉱業、非鉄金属、海運と続く。値下がり上位にはその他製品、鉄鋼、輸送用機器が並んでいる。



※10時0分11秒時点



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