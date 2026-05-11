【SVリーグ】サントリーサンバーズ大阪 3ー0 ウルフドッグス名古屋（5月9日・男子CS準決勝）

【映像】客席にダイレクトで飛び込む驚きのサーブ

男子バレーの最高峰の戦いで、ポーランド代表が“異例すぎる”強打を見せた。勢い良く放ったサーブが、なんと直接観客席に飛び込むと元日本代表の解説者もこれを擁護した。

5月9日に大同生命SVリーグ男子のチャンピオンシップ（CS）セミファイナルの第1戦が行われ、レギュラーシーズン4位のウルフドッグス名古屋は同1位のサントリーサンバーズ大阪と対戦。2戦先勝で決勝進出が決まる重要な初戦で注目のプレーが飛び出した。

第1セット2ー2と同点の場面、WD名古屋のサーブに登場したのはポーランド代表にも名を連ねるノルベルト・フベルだ。207cmの超長身ミドルブロッカーが勢い良くジャンプサーブを放つと、ボールは相手コートを軽々と飛び越え、観客席に飛び込んでしまったのだ。

サーブ直前、解説を務めた元日本代表の古賀幸一郎が普段のホームとの違いなどに触れつつ「試合に入り込めるか」と話していたこともあり、この“大暴投”には「こういった体育館のズレであったりとか、（WD名古屋がホームにしている）エントリオよりも（試合会場のAsueアリーナ大阪の）サイドがワンサイズ、ツーサイズ大きいので、会場に慣れてプレーすることが大事ですよね」と、会場差に伴いプレー感覚が異なることを指摘していた。

実際、フベルはレギュラーシーズンで16本のエースを記録し、サーブ効果率も7.2％を記録していたものの、この試合は9本打ってエースはなく、2本の失敗を含め効果率も5.6％にとどまっただけに、相手のホームに適応しきれないままこの試合を終えている。

なお、第1戦はサントリーに0ー3のストレート負けを喫したWD名古屋は、翌日の第2戦に背水の陣で挑んだものの、1ー3で敗戦。悲願のファイナル進出とはならず、チームの今シーズンの戦いはセミファイナルで幕を閉じることになった。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）