【山口県】「昔ながらの静かな雰囲気」長門湯本温泉の魅力とは？ 川床テラスや瓦そば、絶景神社への観光拠点にも
山口県北部、長門市の静かな山間に位置する長門湯本温泉は、室町時代に住吉大明神のお告げによって発見された「神授の湯」として知られる、県内最古の温泉地です。
2020年に完了した温泉街再生プロジェクトにより、街全体の魅力が劇的に向上しました。温泉街の中心を流れる音信川（おとずれがわ）には、山口県初となる「川床テラス」や、川を渡れる「飛び石」が設けられ、まさに「オソト天国」と呼ぶにふさわしい、屋外での心地よい時間がデザインされています。
街のシンボルである立ち寄り湯「恩湯（おんとう）」は、岩盤から湧き出る新鮮な湯をそのまま感じられる神秘的な空間。夕暮れ時、竹林の階段や温泉街を彩る幻想的なライトアップを楽しみながらの散策は、日常を忘れさせてくれることでしょう。
グルメも長門湯本温泉の大きな魅力です。山口名物の「瓦そば」を専門に提供する店や、地元の新鮮な食材を使った「焼き鳥」を楽しめる食事処が点在。さらに、築70年以上の倉庫をリノベーションしたカフェや、地域伝統の萩焼を楽しめるギャラリー併設のショップなど、古き良きものと新しい感覚が共存するスポットが目白押しです。
初夏には音信川を舞う源氏ボタルを鑑賞でき、冬には温泉街が灯りに包まれる「音信川うたあかり」が開催されるなど、2026年も四季折々の表情で訪れる人々を迎えてくれます。散策の合間に無料の足湯に浸かったり、地元産のクラフトビールを味わったりと、自分らしい自由な滞在を叶えてくれる温泉地です。
「昔ながらの静かな雰囲気を残す温泉宿があるので、音信川のせせらぎを聞きながら、湯浴みを楽しみに行ってみたいです」（50代女性／愛知県）」
「海と山に囲まれた自然豊かな場所で、温泉は肌に優しいとされています」（50代男性／大阪府）」
「星野リゾート界もあり、風情ある温泉街が楽しめる」（30代女性／大阪府）」
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
2020年に完了した温泉街再生プロジェクトにより、街全体の魅力が劇的に向上しました。温泉街の中心を流れる音信川（おとずれがわ）には、山口県初となる「川床テラス」や、川を渡れる「飛び石」が設けられ、まさに「オソト天国」と呼ぶにふさわしい、屋外での心地よい時間がデザインされています。
「長門湯本温泉」周辺には何がある？周辺には、温泉の発見にも深く関わりのある古刹「大寧寺（たいねいじ）」があり、春の桜や秋の紅葉の名所として多くの人が訪れます。また、温泉街を少し離れれば、123基の鳥居が並ぶ絶景スポット「元乃隅神社」や、雄大なカルスト台地が広がる「秋吉台」といった山口県を代表する観光地へのアクセスも良好です。
グルメも長門湯本温泉の大きな魅力です。山口名物の「瓦そば」を専門に提供する店や、地元の新鮮な食材を使った「焼き鳥」を楽しめる食事処が点在。さらに、築70年以上の倉庫をリノベーションしたカフェや、地域伝統の萩焼を楽しめるギャラリー併設のショップなど、古き良きものと新しい感覚が共存するスポットが目白押しです。
初夏には音信川を舞う源氏ボタルを鑑賞でき、冬には温泉街が灯りに包まれる「音信川うたあかり」が開催されるなど、2026年も四季折々の表情で訪れる人々を迎えてくれます。散策の合間に無料の足湯に浸かったり、地元産のクラフトビールを味わったりと、自分らしい自由な滞在を叶えてくれる温泉地です。
「昔ながらの静かな雰囲気」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「昔ながらの静かな雰囲気を残す温泉宿があるので、音信川のせせらぎを聞きながら、湯浴みを楽しみに行ってみたいです」（50代女性／愛知県）」
「海と山に囲まれた自然豊かな場所で、温泉は肌に優しいとされています」（50代男性／大阪府）」
「星野リゾート界もあり、風情ある温泉街が楽しめる」（30代女性／大阪府）」
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)