【BリーグCS】琉球ゴールデンキングス、三河を破りセミファイナル進出決定！驚異の「8大会連続」4強入り。次は沖縄開催か、それとも栃木か？

沖縄が、そして全国のキングスファンが歓喜に沸いています！

ウィングアリーナ刈谷で行われた「りそなグループB.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルにて、琉球ゴールデンキングスがシーホース三河に勝利。激闘を制し、セミファイナル（準決勝）進出を決めました！

これでキングスは、8大会連続8回目のセミファイナル出場。常にトップ戦線を走り続ける「常勝軍団」の底力を見せつける結果となりました。

セミファイナルの対戦相手は、宇都宮ブレックスvs名古屋ダイヤモンドドルフィンズの試合結果をもって決定します。名古屋Dが連覇を目指す宇都宮を破った為、沖縄サントリーアリーナにてセミファイナルが開催されます。

皆さまとの強い絆「団結の力」を胸に、ファイナルの切符を懸けて全力で戦い抜きます。引き続き、キングスへの応援をよろしくお願いします。

■セミファイナル試合概要

＜名古屋ダイヤモンドドルフィンズが勝ち上がった場合＞

会場：沖縄サントリーアリーナ

・GAME1 5月15日(金) 19:00 TIP-OFF

・GAME2 5月16日(土) 17:05 TIP-OFF

・GAME3 5月18日(月) 19:35 TIP-OFF

※2戦先勝方式につき、GAME2終了時に1勝1敗の場合のみGAME3を開催します。

シーホース三河との死闘を制したキングス、本当におめでとうございます！アウェーでも揺るがない「団結の力」は流石の一言です。次戦は、沖縄サントリーアリーナで指笛が鳴り響く。日本バスケ界が注目する最高のカードになることは間違いありません。ちばりよー、キングス！