◆米大リーグ ドジャース―ブレーブス（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・ブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４点を追う３回１死で迎えた２打席目はセカンドライナーに倒れた。打席直前で「母の日」仕様の特別ピンクバットを、通常の黒バットに持ち替えて打席へ。前日も“くり抜きバット”を使い分けるなど、試行錯誤の打席が続いている。

ブレーブス先発右腕のエルダーは今季８試合に登板し、３勝１敗、防御率２・０２。大谷との対戦成績は試合前時点で、７打数２安打１本塁打、２三振。１０戦ぶり７号に期待がかかる。初回の１打席目は「母の日」仕様の特別ピンク色のバットで登場すると、本拠地から歓声が上がったが、空振り三振に倒れた。

大谷は前日９日（同１０日）の同戦で、７点を追う８回２死の４打席目。救援右腕ロペスの９４・３マイル（約１５１・８キロ）の高めボール球をはじき返すと、左前に運んだ。３戦連続安打をマークしたが、４２打席連続ノーアーチとなっている。

この日は現地時間１０日で「母の日」。ピンクのバットに加え、ベルト、打撃手袋、スパイクなど一式ピンクの特別仕様ギアで試合に臨んでいる。