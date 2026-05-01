ラ・リーガ 25/26の第35節 ビルバオとバレンシアの試合が、5月10日23:15にサン・マメスにて行われた。

ビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、ニコ・ウィリアムズ（FW）、オイアン・サンセト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバレンシアはウーゴ・ドゥーロ（FW）、ハビエル・ゲラ（MF）、ディエゴ・ロペス（FW）らが先発に名を連ねた。

37分、ビルバオが選手交代を行う。ニコ・ウィリアムズ（FW）からイニャキ・ウィリアムス（FW）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

46分、ビルバオが選手交代を行う。アイメリク・ラポルト（DF）からダニエル・ビビアン（DF）に交代した。

65分、ビルバオが選手交代を行う。オイアン・サンセト（MF）からアレックス・ベレンゲル（FW）に交代した。

69分、バレンシアは同時に3人を交代。ディエゴ・ロペス（FW）、ウーゴ・ドゥーロ（FW）、ペペル（MF）に代わりラージー・ラマザニ（FW）、ウマル・サディク（FW）、フィリプ・ウグリニッチ（MF）がピッチに入る。

71分、ビルバオは同時に2人を交代。ロベルト・ナバーロ（FW）、アレハンドロ・レゴ（MF）に代わりウナイ・ゴメス（MF）、ミケル・ベスガ（MF）がピッチに入る。

その直後の72分、ついに均衡が崩れる。バレンシアのルイス・リオハ（MF）のアシストからウマル・サディク（FW）がヘディングシュートが生まれバレンシアが先制する。

その後もバレンシアの選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、バレンシアが0-1で勝利した。

なお、ビルバオは16分にアイメリク・ラポルト（DF）、55分にアレハンドロ・レゴ（MF）に、またバレンシアは50分にエライ・ジョメルト（DF）、59分にペペル（MF）、88分にウマル・サディク（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-11 01:20:24 更新