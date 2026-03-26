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YouTubeチャンネル「花屋ユウの偏愛TV」が、「【最終日】USJから消える、セサミエリア最後の1日。」と題した動画を公開した。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）のユニバーサル・ワンダーランド内にある「セサミストリート・ファン・ワールド」が、2026年5月10日をもってエリアクローズすることを受け、最後の一日を記録した内容となっている。



花屋ユウは、エリアクローズの前日である5月9日にUSJを訪れ、エリア内の様々な施設を巡った。



動画内では、「エルモのリトル・ドライブ」「モッピーのバルーン・トリップ」「エルモのゴーゴー・スケートボード」などの屋外アトラクションに加え、屋内施設の「エルモのイマジネーション・プレイランド」や「エルモのバブル・バブル」を詳しく紹介。さらに、「モッピーのラッキー・ダンス・パーティ」や、キャラクターたちが登場するショー「レッツ・スマイル・トゥギャザー！」の様子も収められている。



また、動画終盤にはSNSのフォロワーから寄せられたセサミエリアでの思い出や豆知識を読み上げる場面も。「エルモの好きな食べ物はワサビで、嫌いな食べ物は芽キャベツ」「コロナの時にバブル・バブルを友達と1人ずつ交代で乗ってる動画だけを撮って帰ったこと」といった、ファンならではのエピソードが紹介された。



最後に花屋ユウは「もうお別れになってしまいます。悲しいけど、セサミの仲間たちはいなくなるわけじゃないしパーク内では会えると思うので」と語り、いつか動画を見返したときに思い出に浸れるよう、今の景色を収めたと締めくくった。



長年親しまれたセサミストリート・ファン・ワールドの最後の姿を網羅した本動画は、当時の雰囲気を振り返る貴重な記録となっている。