ホテルニューアワジグループ、過去最大規模の発表 淡路島に新規ラグジュアリーホテル「2施設」一挙開業へ【概要＆イメージ】
ホテルニューアワジグループは、淡路島にラグジュアリーリゾートホテルを2施設新設し、2027年1月にグランドオープンする方針を発表した。
【画像】ゴージャス…洲本市古茂江海岸ホテル＆南あわじ市慶野松原ホテルのイメージ
淡路島の東海岸エリア、西海岸エリアそれぞれにハイクラスサービスを提供するホテルを新規開業する。
「洲本市古茂江海岸ホテルプロジェクト（兵庫県洲本市小路谷）」は、ホテルニューアワジグループ最上級クラスとなるラグジュアリーホテルとなる。第一期工事で完工した4室に加え、淡路島東海岸の紀淡海峡を一望するテラスに温泉露天風呂を配した21の客室を持つ6階建ての建物を新築し、合計25室のホテルとする。
1部屋あたりの宿泊料金は1泊平均30万円程度を想定し、首都圏から関西圏への長期滞在旅行や、訪日外国人旅行者など、富裕層のニーズを満たす。
およそ100平米以上のスイート仕様の和洋客室では、自分だけの湯船でプライベートな温泉をたのしめ、海岸線に沿って立ち並ぶグループホテルの多彩な温泉大浴場への湯巡りもできる。淡路島の食材を活かした食体験を提供するオープンキッチンダイニングや、最上階には開放感抜群のルーフテラスを備えたゲストラウンジも設ける。
「南あわじ市慶野松原ホテルプロジェクト（兵庫県南あわじ市松帆）」は、ホテルニューアワジグループ初のオールインクルーシブホテルとなる。瀬戸内海を一望する夕陽の名所、淡路島西海岸の風光明媚な慶野松原に面した約1万3000平米の敷地に、わずか36の客室を配した宿泊棟（3階建て）、ダイニング・温泉大浴場棟（2階建て）、ヴィラタイプの客室2棟、ビーチサイドプールで構成する。
ゆったりとした長期滞在を希望する国内外からのゲストの宿泊に対応。飲食費、館内施設利用料などを宿泊費に含むオールインクルーシブ型で、標準的な客室1部屋あたりの広さは50平米程度、平均単価は1室1泊約9万円弱を見込む。
淡路島の食材を散りばめたフードサービスをチェックインからチェックアウトまでそれぞれのシーンに合わせて提供するオールデイダイニングをはじめ、うずしお温泉"霑の湯"を湛えた温泉大浴場にはサウナや水風呂を完備する。また、フィットネスや、浜辺でのウォーキングやランニングなど、ウェルネスステイを体験できる環境となる。
2つのプロジェクトを合わせた総事業費はホテルニューアワジグループとして過去最大規模となる90億円程度を見込み、うち約26.4億円は経済産業省の中堅・中小企業向け大規模成長投資補助金を活用する。また、洲本市古茂江海岸プロジェクトでは市の企業誘致条例に基づき、固定資産税の優遇などを受ける予定。
■洲本市古茂江海岸 新ホテル概要
所在地；兵庫県洲本市小路谷5-1
開業日：2027年1月下旬予定
敷地面積：4901.48平米
建設面積：1729.27平米
延床面積：6094.18平米
総事業費：約44億円
施設概要
客室25室（全室温泉露天風呂付）
※内1室は温水プライベートプール付、1室はサウナ＆温水プライベートプール付
オープンキッチンダイニング、レセプション＆ラウンジ、ルーフテラス＆ゲストラウンジ
温泉情報 洲本温泉うるおいの湯（アルカリ性単純温泉）
■南あわじ市慶野松原 新ホテル概要
所在地：兵庫県南あわじ市松帆古津路970-72
開業日：2027年1月下旬予定
敷地面積：13,205平米
建設面積：3,619平米
延床面積：6,492平米
総事業費：約46億円
施設概要
客室36室、オールデイダイニング、ラウンジ
温泉大浴場、フィットネスジム、ビーチサイドプール
温泉情報 うずしお温泉 霑の湯（ナトリウム炭酸水素塩冷鉱泉）
【画像】ゴージャス…洲本市古茂江海岸ホテル＆南あわじ市慶野松原ホテルのイメージ
淡路島の東海岸エリア、西海岸エリアそれぞれにハイクラスサービスを提供するホテルを新規開業する。
「洲本市古茂江海岸ホテルプロジェクト（兵庫県洲本市小路谷）」は、ホテルニューアワジグループ最上級クラスとなるラグジュアリーホテルとなる。第一期工事で完工した4室に加え、淡路島東海岸の紀淡海峡を一望するテラスに温泉露天風呂を配した21の客室を持つ6階建ての建物を新築し、合計25室のホテルとする。
およそ100平米以上のスイート仕様の和洋客室では、自分だけの湯船でプライベートな温泉をたのしめ、海岸線に沿って立ち並ぶグループホテルの多彩な温泉大浴場への湯巡りもできる。淡路島の食材を活かした食体験を提供するオープンキッチンダイニングや、最上階には開放感抜群のルーフテラスを備えたゲストラウンジも設ける。
「南あわじ市慶野松原ホテルプロジェクト（兵庫県南あわじ市松帆）」は、ホテルニューアワジグループ初のオールインクルーシブホテルとなる。瀬戸内海を一望する夕陽の名所、淡路島西海岸の風光明媚な慶野松原に面した約1万3000平米の敷地に、わずか36の客室を配した宿泊棟（3階建て）、ダイニング・温泉大浴場棟（2階建て）、ヴィラタイプの客室2棟、ビーチサイドプールで構成する。
ゆったりとした長期滞在を希望する国内外からのゲストの宿泊に対応。飲食費、館内施設利用料などを宿泊費に含むオールインクルーシブ型で、標準的な客室1部屋あたりの広さは50平米程度、平均単価は1室1泊約9万円弱を見込む。
淡路島の食材を散りばめたフードサービスをチェックインからチェックアウトまでそれぞれのシーンに合わせて提供するオールデイダイニングをはじめ、うずしお温泉"霑の湯"を湛えた温泉大浴場にはサウナや水風呂を完備する。また、フィットネスや、浜辺でのウォーキングやランニングなど、ウェルネスステイを体験できる環境となる。
2つのプロジェクトを合わせた総事業費はホテルニューアワジグループとして過去最大規模となる90億円程度を見込み、うち約26.4億円は経済産業省の中堅・中小企業向け大規模成長投資補助金を活用する。また、洲本市古茂江海岸プロジェクトでは市の企業誘致条例に基づき、固定資産税の優遇などを受ける予定。
■洲本市古茂江海岸 新ホテル概要
所在地；兵庫県洲本市小路谷5-1
開業日：2027年1月下旬予定
敷地面積：4901.48平米
建設面積：1729.27平米
延床面積：6094.18平米
総事業費：約44億円
施設概要
客室25室（全室温泉露天風呂付）
※内1室は温水プライベートプール付、1室はサウナ＆温水プライベートプール付
オープンキッチンダイニング、レセプション＆ラウンジ、ルーフテラス＆ゲストラウンジ
温泉情報 洲本温泉うるおいの湯（アルカリ性単純温泉）
■南あわじ市慶野松原 新ホテル概要
所在地：兵庫県南あわじ市松帆古津路970-72
開業日：2027年1月下旬予定
敷地面積：13,205平米
建設面積：3,619平米
延床面積：6,492平米
総事業費：約46億円
施設概要
客室36室、オールデイダイニング、ラウンジ
温泉大浴場、フィットネスジム、ビーチサイドプール
温泉情報 うずしお温泉 霑の湯（ナトリウム炭酸水素塩冷鉱泉）