ホラン千秋が10日放送の読売テレビ特番「もんくもん」（関西ローカル）に出演した。ホラン千秋、なるみ、メッセンジャー・黒田有がMCを務める同番組は、世の中にあふれるちょっとした不満「プチ文句」を紹介するトークバラエティー。フィギュアスケート元世界女王でプロフィギュアスケーターの安藤美姫、野性爆弾・くっきー！、R−1王者のお見送り芸人しんいちをゲストに迎え、「皐月もんくSP」と題してトークを繰り広げた。

物価高のご時世を反映する「ちょっとやりすぎ！？ 節約術」。「洗濯回数を減らすために下着を2日着る」「ペットボトルで光熱費を浮かせる」など、VTRで紹介する「賛否ある節約術」を、スタジオメンバーが「やりすぎ」と「OK」の札で判定した。

黒田は「下着を2日着る節約術」に「オッサンのキ○タマは汚い。1日2回はき替えてもいいぐらい」と力説すると、ホランが「何が汚くなるんですか？ 同じものなのに」と両手を前に出し、重さを量るような“謎ジェスチャー”を見せると、なるみは「ホランちゃん、いま、何を持ってるの（笑い）」と突っ込みを入れると、ホランは顔を伏せ、頭を抱えた。黒田は「気を抜きすぎやて。Nスタ終わったからって気を抜きすぎや！」と突っ込みに、ホランは両手をたたいて、照れた。