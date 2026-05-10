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IT系現役会社員が運営するYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」が、「【おすすめレビュー】コスパ最強「I-O DATA製 WN-7T94XR」安いWi-Fi 7・10ギガ対応ルーター使ってみた！実質約7,000円で買う方法とは？【ルーター入れ替え・設置手順】【通信速度】」と題した動画を公開した。動画では、最新規格のWi-Fi 7と10ギガ回線に対応しつつ、2万円台で購入できる日本メーカー製のルーター「WN-7T94XR」を紹介。コストパフォーマンスと性能の両立を求めるユーザーへ向けて、ルーター選びの重要性を解説している。



ネコさやは、本機を「コストを抑えながらもWi-Fi 7の性能をしっかり活かしたい方におすすめできる1台」と評価し、5つの注目ポイントを挙げた。まず重視したのは、最新の通信技術だ。2.4GHz帯と5GHz帯に加えて、最新の6GHz帯が使える「トライバンド」に対応。複数の帯域を同時に利用できる「MLO」機能により、家族で複数台を同時接続するような大容量通信の場面でも、通信が分散されて全体的に安定しやすい特徴を解説した。



インターフェースの充実度も高く評価している。10ギガ対応のWANポートを1つ、2.5ギガ対応のLANポートを3つ備えている点に触れ、インターネット側の出口が広いことで「渋滞しにくく回線の速さをしっかり生かせる」と語った。実際の通信速度テストでは、スマートフォンでの無線接続で下り1.5Gbps、パソコンでの有線接続で下り1.7Gbpsという高速通信を記録し、その実力を証明している。



さらに、回線の種類を自動で判別するため面倒な初期設定が不要な点や、アンテナが内蔵されたスリムなホワイトボディで「インテリアになじみやすくルーターっぽさが少ない」といった、日常使いにおけるメリットも紹介。一方で、ルーターの性能を最大限に引き出すためには、接続するパソコンやスマートフォン側もWi-Fi 7に対応している必要があると、導入時の注意点も指摘した。



最後に、プロバイダの特典を活用することで、実質約7,000円で本機を購入する裏技も披露。「10ギガ回線にしたのに遅い」という失敗を防ぐためにも、回線のポテンシャルを余すところなく引き出せるルーターを選ぶことが重要であると結論付けた。