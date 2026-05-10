TWICEサナ、素肌輝くキャミコーデに反響「スタイル良すぎ」「ビジュアルが神」
【モデルプレス＝2026/05/10】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が5月8日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳TWICEメンバー「色白で眩しい」ウエストのぞくキャミソール姿
サナは「まだ載せていなかったセントポールでの写真」と韓国語でつづり、複数枚の写真を投稿。ブラックのキャミソールにネイビーのアウターを羽織ったコーディネートで、美しいデコルテや肩のラインが際立つ自撮りショットを披露した。また、「第2弾で戻ってきます」と予告している。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「ビジュアルが神」「綺麗すぎる」「色白で眩しい」「今日も圧倒的可愛さ」「妖精じゃん」「第2弾も楽しみにしてる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳TWICEメンバー「色白で眩しい」ウエストのぞくキャミソール姿
◆サナ、美肩輝くキャミソール姿披露
サナは「まだ載せていなかったセントポールでの写真」と韓国語でつづり、複数枚の写真を投稿。ブラックのキャミソールにネイビーのアウターを羽織ったコーディネートで、美しいデコルテや肩のラインが際立つ自撮りショットを披露した。また、「第2弾で戻ってきます」と予告している。
◆サナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「ビジュアルが神」「綺麗すぎる」「色白で眩しい」「今日も圧倒的可愛さ」「妖精じゃん」「第2弾も楽しみにしてる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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